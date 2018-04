Alemania manda

Los jueces alemanes que han rechazado que Carles Puigdemont haya cometido un delito de rebelión también plantean dudas sobre la segunda acusación contenida en el escrito del Tribunal Supremo, el de malversación. Según publica La Vanguardia, el tribunal de Schleswig-Holstein pide más información al juez Pablo Llarena para tomar una decisión. Que las lecciones de democracia tengan que venir del exterior es muy vergonzante, que desde el exterior nos digan que la solución era política no judicial debe llenar de vergüenza a más de uno en el ejecutivo.

Si los políticos españoles se hubieran preguntado hace años qué es lo que ha fallado los últimos dos siglos, desde las Cortes de Cádiz, para que la nación española haya estado tan cuestionada y discutida, no estaríamos con una Declaración Unilateral de Independencia encima de la mesa, al menos en este momento que escribo la columna.

Ortega y Gasset, en 1910, sostenía que "dado que España no existe como nación, el deber de los intelectuales es construir España". Ortega no era un demagogo, sino un lúcido analista de la realidad española. La llegada de los nacionalismos catalán y vasco, después de la crisis de 1898, no fue analizada como un síntoma de la profunda crisis de la identidad española, sino como una muestra de oportunismo político. Un grave error que seguimos arrastrando.

Si los dirigentes actuales hubieran leído Mater Dolorosa de José Álvarez Junco -nada sospechoso de procatalanista-, serían mucho más prudentes al aseverar que España es la nación más antigua de Europa. El actual agotamiento del ambiguo e impreciso régimen de las autonomías es la prueba de que los distintos intentos de pacto y diálogo han sido fruto del pragmatismo y no del reconocimiento de la naturaleza real del problema.

La política democrática implica reconocer la existencia del otro tal como es, guste o no. Y después tratar de resolver el problema intentando encontrar soluciones políticas racionales y justas. En las reglas del juego democrático del siglo XXI no caben los menosprecios autoritarios. "Se han acabado los procedimientos de los Espartero, Narváez, Primo de Rivera o Franco. Y también los de los Maura o Canalejas. E incluso ya no sirven las recetas de los Azaña o Suárez". La historia de este país, con sus mitos y sus casualidades elevadas a categoría de símbolos, nos ha escrito un guión que no convence a nadie. Algo se ha hecho mal ¿alguien se lo va hacer mirar? o ¿esperamos a tener otras elecciones?