Ahora parece que sí, o no

El relevo en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba se está demorando más de lo que muchos habían previsto una vez que se comunicó a la anterior responsable, Rafaela Crespín, que no seguiría en el cargo y que ella misma anunciara su renuncia. Han pasado ya dos consejos de gobierno y continúa si producirse un nombramiento, una situación que empieza a impacientar a algunas y algunos. Se dice que se ha querido esperar a la aprobación de los Presupuestos andaluces o que el momento no ha sido el adecuado. Ahora parece que será el próximo martes, o no.