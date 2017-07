Adiós… 'sucesiones'

Concluye esta semana con una noticia que, a buen seguro, no ha de pasar inadvertida a nuestros admirados y asiduos lectores. La suscribe Juan M. Marqués Perales, periodista del Grupo Joly, y a quien admiro por su acreditado buen hacer profesional. Los… encabezamientos de la noticia que refiero no pueden resultar más ilustrativos, a juicio de Las Tendillas. Rezan de la siguiente guisa: Título: "Susana Díaz da por acabado el impuesto de Sucesiones". Subtítulo: "La Junta aceptará su recorte por el "proceso de deslegitimación" y para cumplir con Ciudadanos"…

A tenor de la publicación de referencia, la Junta atribuye la… defunción del polémicoiImpuesto a dos causas fundamentales: Por mor del… "proceso de deslegitimación" provocado por la oposición política y con el fin de "cumplir con Ciudadanos". Confesamos con toda humildad que al autor de esta opinión no le resulta nada fácil entender el mensaje que la Junta transmite al susodicho informador. Un poner (o dos): en primer lugar, no entendemos que la acción de la oposición política pueda producir efectos de "deslegitimación" alguna. Mucho menos de unos impuestos, siempre afectados de una presunción de "legitimidad" de la que solo podrían ser desposeídos por quien disponga de capacidad legal para ello y mediante otra norma legal de igual o superior rango a la que los estableció e impuso. Sobre todo, nos llama la atención que la supresión o reducción del susodicho Impuesto tenga como finalidad "… cumplir con Ciudadanos". Obviamente, nada que objetar en contra de esta formación política. Todo lo contrario: vaya por delante nuestra admiración, respeto y consideración por la misma.

Sin embargo, tenemos que hacer expresivo nuestro sentimiento de que hubiéramos preferido que la medida de "liquidación" del susodicho impuesto se hubiera producido "… para cumplir" con todos los contribuyentes -con todos- que, a gritos, vienen clamando por la muerte de un impuesto posiblemente afectado de "legitimidad" pero injusto a rabiar. No se ha hecho así: los responsables de la res publica autonómica optaron por… "cumplir con Ciudadanos". No con los ciudadanos. Esta forma de actuación de la Administración Autonómica seguramente no va a contar, precisamente, con el aplauso de los contribuyentes. Pero eso sí: con esta… ocurrencia se garantiza la continuidad de cada cual en sus respectivas y cómodas poltronas.