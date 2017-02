"APROBADOS…" POR LA GETA

Dizque la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) pone el grito en el cielo a causa de una decisión de la Junta de Andalucía. Al parecer, los responsables de la… res publica de la dicha comunidad tuvieron la ocurrencia de resolver un recurso calificando de aprobado a un alumno que el profesorado del IES Inca Garcilaso de Montilla había suspendido, entre otras razones, por haber obtenido una nota de 2 en un examen.

Tenemos que reconocer, en primer lugar que Las Tendillas no ha contrastado los datos del caso al que aludimos. Pero nos consta que, supuesta la verdad -la autenticidad- de los hechos, no sería la primera vez que estas… lindezas se producen. Ouséase: No es la primera vez que la autoridad administrativa -Junta de Andalucía- enmienda la plana a las autoridades académicas, aprobando a alumnos que éstas habían calificado de suspenso.

Según información de la que dispone el autor de esta "opinión", las referidas decisiones han sido bautizadas con el ilustrativo apelativo de aprobados de despacho.

Obviamente, no dudamos que los susodichos "aprobados" han de contar con el preceptivo soporte legal. ¡Faltaría más!. (Pero… ¡ojo!: Estamos "jartitos" de ver como lo legal no siempre tiene la condición "justo". Ejemplo: El Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía: Es… "legal". Pero "injusto" a rabiar).

Pero, incluso supuesta la concurrencia de la legalidad o soporte legal, mucho tenemos que dudar de que los susodichos "aprobados de despacho" se hayan establecido en función de criterios de justicia. La duda trae causa de un hecho incuestionable: Sólo el Centro de Enseñanza conoce al alumno. En consecuencia solo el profesorado del Centro dispone de elementos de juicio para evaluar, con justicia, sus conocimientos. De la misma manera que un paciente solo puede ser diagnosticado por los facultativos que lo atienden. Constituiría un despropósito el diagnóstico de personal que ni siquiera ha visto al enfermo. Más que una decisión de justicia, resultaría una solemne tomadura de pelo.

Es por ellos que, a nuestro juicio, los… aprobados de despacho devienen en aprobados… por la cara, siempre en detrimento de la autoridad del profesor, sin la cual, el fracaso del sistema educativo estaría cantado.