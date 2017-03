La suerte no va con el que más la necesita

Cuando las cosas no salen, por mucho que nos empeñemos lo mejor es pasar página cuanto antes y pensar en el siguiente envite. Hablar de mala suerte es la respuesta más recurrente cuando, efectivamente, la cosa sale mal y no se gana un partido. Pero la derrota del Córdoba en el Sánchez Pizjuán ante nuestra particular bestia negra, el Sevilla B de los cordobeses Bernardo Cruz y David Carmona escoció lo suyo. Porque se hicieron méritos suficientes para no venirse de vacío pero una vez más la suerte no siempre va con quien más lo necesita.

Tras la acción de auténtica mala fortuna de Pawel parecía difícil que el Córdoba levantara cabeza. No sólo lo hizo, sino que además fue por juego y ocasiones muy superior a su rival, al que casi barrió del campo en la segunda mitad. Cuando el portero, esta vez Caro, resulta ser el mejor jugador de tu enemigo, significa que has dispuesto de oportunidades muy claras de gol y que el partido igual habría podido caer para un lado u otro. No tuvo el equipo dirigido por Luis Carrión una tarde afortunada en un terreno adverso casi siempre. Y si a eso unimos la lesión de Cisma pues...

No obstante, hubo cosas positivas para lo que queda por venir y la mejoría en el juego en los segundos 45 minutos fue más que evidente. Pero ahora prima el ganar y sumar los tres puntos por encima de todo. Da igual si hay muchas o pocas ocasiones. Lo importante es que la que se tenga entre y se sepa mantener la portería a cero. Una asignatura que parece casi imposible con ninguno de los dos metas blanquiverdes. Pese a todo hay motivos para la esperanza después de lo visto en el Pizjuán. Lamentablemente, tal y como está la cola, con victorias inesperadas como la del Nàstic o el Almería, ya cada partido será una final. Otra derrota no será definitiva pero puede dejar al equipo muy tocado para lo queda de Liga. Esta jornada hay que ganar. Y no importará cómo. Los tres puntos deben quedarse en casa. No hay otra. Ganar o ganar.