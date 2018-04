Con el pregón del otro día ya estamos a las puertas de otro mes de mayo y la verdad es que yo estoy deseando que llegue, que tengo la impresión de que vamos a tener un mes de mayo como de los que no recordamos, y eso que es raro, pero mucho, que yo no me lo haya pasado bien, pero muy bien, en todos, que no recuerdo yo uno especialmente malo, que hasta los más grises siempre han tenido su notita de color. La verdad es que Pablo García Casado pronunció un pregón la mar de bonito, que tuve que ir a decírselo cuando había acabado, porque el chaval lo hizo de lujo. Y sin repetirse, que yo ya llevo unos cuantos pregones en lo alto y la mayoría han contado lo mismo, casi utilizando las mismas palabras y el de este año ha sido completamente diferente, y eso siempre hay que agradecerlo. Yo por lo menos lo veo así, que habrá quien no esté de acuerdo conmigo, faltaría más, que eso es lo bueno de la vida y de todo, que haya de todo, que si fuéramos todos iguales esto sería la mar de aburrido, como poco, y me quedo corto. Por eso yo salí el otro día muy satisfecho, y lo mismo les pasó a Soraya y a Cayetano. Mi amigo también está a las puertas de un gran cambio en su vida, que se está pensando lo de la jubilación, y yo lo entiendo, que ya lleva tela de años con los décimos colgados del pecho y quiere descansar un poquito. Que se me hará raro salir a mi San Agustín y no encontrármelo, pues claro, pero no podemos pretender que las cosas no cambien nunca. Según Soraya, esto es lo que trató de decir el poeta en su pregón, que la verdad es que a claro no hay quien le gane a este hombre, pero claro, clarísimo.

También está a las puertas nuestro Córdoba, que ya ve la salvación a tiro de piedra, y como se dé vamos a tener que celebrarlo como se merece. Que no era el objetivo de esta temporada, está claro, pero que cuando hemos estado tan metidos en el pozo el que podamos salir de él ya tenemos que entenderlo como un éxito de los muy grandes, faltaría más. Y lo mismo le tenemos que poner una calle al entrenador, a Sandoval, que esto no lo hace cualquiera, me parece a mí, y el hombre tendrá parte del mérito. Que si son los primeros en caer, también cuando la cosa va bien también tendrán su parte de responsabilidad, me parece a mí. En fin, que esperemos que siga la racha y que las puertas se terminen abriendo, y de par en par, como si fueran las puertas de mayo, que esas seguro que las pasamos. Y no precisamente para ir al infierno, a la gloria, que todo lo que nos viene es bueno, muy bueno, canela en rama. Y ya les dejo, hasta el próximo domingo y que disfruten esta semana, que seguro es buena.