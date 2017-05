Otro partido del siglo, o no...

Ya casi se nos había olvidado llegar al final de liga pendientes de los famosos partidos del siglo, esos en los que el objetivo mínimo que siempre debe ser la permanencia está en entredicho. Esta temporada la irregular trayectoria del equipo le ha conducido irremediablemente a un apretado final de temporada como los que hace años se vivían con asiduidad en el Córdoba. Sin embargo, a falta de tres jornadas, y teniendo en cuenta el horario del partido ante el Oviedo (domingo, 20:30 en El Arcángel), igual el partido del siglo no lo es tanto. La derrota o no victoria del Nàstic, el Elche, el Mallorca o el Alcorcón, unidos al casi desahuciado Mirandés, podría propiciar que un triunfo blanquiverde ante los ovetenses asegurara la permanencia de manera virtual o incluso matemática del cuadro cordobesista. De manera que a falta de dos jornadas todo podría estar decidido. Esperemos que sea así, y que no tengamos que repetir trágicos finales de antaño en los que, en el mejor de los casos, agónicamente se lograba la permanencia en el último partido de la temporada. Los asturianos, a pesar de su escaso bagaje de puntos como visitantes, mantienen intactas sus posibilidades de meterse entre los seis primeros y, por ello, no hay que confiarse. Casi nunca se nos dieron bien estos partidos de feria pero para la tarde noche del domingo ya sólo quedará en El Arenal aquellos que aún no han recogido sus atracciones y los que no han hecho cuentas en la caseta con los proveedores. Todo estará a punto de acabar. Por lo tanto, igual ya no es partido de feria y siendo así igual no palmamos como casi siempre. Será el último partido de la jornada y eso da al Córdoba cierto plus de ventaja, aunque en ocasiones, dependiendo de los resultados de los rivales directos, también puede resultar una presión añadida. Igual la necesidad de ganar se convierte en obligación y eso ya complica más la victoria. Abstraerse de lo que ocurra en los demás campos será difícil, pero es necesario, para pensar sólo en ganar y, tal vez, sellar la permanencia.