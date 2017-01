No hay mirlos blancos

Yel mirlo blanco no llegó. Cada año es lo mismo. El mercado de invierno -o de infierno, para todos los que están inmersos en él- llega a su fin esta medianoche. El Córdoba ha incorporado hasta la fecha a Javi Lara y Tano Bíttolo, dos jugadores que vienen bien para dar a esta plantilla fondo de armario, aunque en un primer momento no cubren las verdaderas deficiencias del grupo en posiciones clave como el centro de la defensa y la delantera; es decir, en las áreas, que es donde se ganan o pierden los partidos. Pero cada vez resulta más difícil sacar provecho de esta oportunidad, para algunos, o de este mal necesario, para otros, de reforzar las plantillas para la segunda vuelta de la competición. Es cierto que al final este mercado genera dudas razonables. ¿Los jugadores que salen a la arena son verdaderamente futbolistas que puedan reforzar a un equipo? ¿Los jugadores que llegan con el frío invernal vienen en el estado de forma necesario para competir desde el primer día? ¿Son jugadores que realmente mejoran lo que hay en determinados conjuntos? En muchos casos -y hablo por experiencia propia-, si lo que buscamos no es posible porque no se puede presupuestariamente o porque el jugador deseado no quiere bajar de categoría o, sencillamente, porque tiene una propuesta mejor que la nuestra encima de la mesa, lo mejor es quedarse quieto. ¡Criticado antes que equivocado! Qué sentido tiene firmar por firmar si lo que se firma no supera a los actuales integrantes de esa plantilla. Acabar incorporando la cuarta o quinta opción simplemente por justificar el mercado es absurdo porque entonces no conseguiremos reforzar esa plantilla. El frenético movimiento de última hora de antaño ya parece no ser tal. Tal vez la explicación esté en que hay menos dinero para gastar o, mejor dicho, malgastar.