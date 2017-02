Yo no sé si habrá pasado antes, que no lo sé, yo no me acuerdo por lo menos, pero que esta semana han estrenado en los cines una película que ha hecho un cordobés en América, donde se hacen todas las grandes películas del mundo mundial. Se llama Javier Gutiérrez el chaval, que aunque es joven ya tiene una trayectoria de caerse de espaldas, todo un fenómeno, pero tal cual. La película, por lo visto, que tiene el nombre en inglés, que por algo es americana, claro, es de miedo, por lo que yo no la veré, aunque sea de un cordobés, y es que lo paso fatal, pero muy mal, y yo no estoy para pasar malos ratos, lo que yo les diga. Eso sí, no tengo ninguna duda de que es un peliculón y que debería ir todo el mundo al cine a verla, pero ya, que no pasara de hoy mismo, especialmente todos los cordobeses, que es un orgullo muy grande para todos nosotros, de verdad. Yo no conozco a este muchacho, pero si me lo encuentro por la calle le doy un pedazo de abrazo que lo parto por la mitad, que lo que ha hecho es muy grande, se mire por donde se mire. Y espero que se valore así, que luego nos sale esa vena que muchos dicen que es cordobesa, pero que yo no la veo así, y empezamos como a querer quitarle valor a las cosas, y no. Que para hacer un película en América, que para que pongan en tus manos toda esa pila de millones, tienes que ser muy bueno, que esa gente no se juega los cuartos con cualquiera, lo que yo les diga.

Eso sí, que cuando lo vea se lo voy a decir, que la próxima película sea de risa o de amores, que pueda ir al cine a verla, que las de miedo me dejan sin dormir dos semanas, que todavía me acuerdo de una de vampiros que vi de nene que todavía me despierta algunas noches, lo que yo les diga, y no estoy exagerando. Pero para miedo lo de nuestro Córdoba, vaya película de miedo y hasta de pánico, que vamos cuesta abajo y sin frenos, que menudo cambio, que es como si fuéramos un equipo diferente al de hace unos meses. Es que demasiado pronto echamos a Oltra, me parece a mí, que tan mal no íbamos con él, pero es que en fútbol siempre hay que buscar uno al que echarle la culpa. En fin, qué quieren que les diga, que me da mucha envidia el Alavés, que esa es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer una chapuza, que es lo que llevamos haciendo ya demasiados años, y a la vista están los resultados. Y ya me callo, que acabo como comencé, animándole a que vaya al cine a ver la peli de nuestro paisano.