Parece mentira que ya haya cumplido 15 años la Guía que mi Día hace de Los Patios, que si no me lo dicen no me lo creo, qué barbaridad cómo pasa el tiempo, que va en moto por lo menos, vaya manera de correr. Pues el otro día presentaron la Guía de este año, que precisamente viene hoy con el periódico, así que no tarde en llegar al quiosco vaya que se quede sin su ejemplar, que merece la pena, y mucho.

Como todo lo que hace mi Día, hay que reconocerlo, que más de Córdoba no se puede ser y se le nota a la distancia, lo que yo les diga. Pues el otro día echamos un rato la mar de bueno en el Palacio de Viana, en el patio nuevo, que si yo les cuento algún día quién nació ahí, en la casa de su abuela no se lo podrían ni creer. Porque en ese patio antes había dos casas, muy bonitas, y enfrente había una tienda, en la que vendían un poco de todo, y que abría casi tantas horas como los chinos de ahora, lo que yo les diga, que bien sabe la gente que no estoy exagerando. Y es que mi barrio tiene más historias de las que uno se pudiera imaginar, que si yo me pusiera a contarlas todas me tendrían que dar dos o tres periódicos para poder hacerlo, que de otra manera me iba a quedar sin espacio, y quien sea de aquí sabe que yo no estoy exagerando. Y es que nada más entrar por la Reja de Don Gome aquí se respira de otra manera, y que eso se nota hasta que uno acaba la calle Montero, de verdad, que quien quiera puede hacer la prueba para comprobar que digo la verdad.

Por la Reja de Don Gome, precisamente, se entra al patio de Viana donde presentaron la Guía de mi Día, y donde pude encontrarme con un montón de amigos del barrio, de la política y del periódico, como el director, Juan, o Cantador, que se ha encargado de casi todo y que sabe de Córdoba a reventar, una cosa. Todos los que subieron a hablar lo hicieron de maravilla, pero tela, y es que hablaron glorias de mi Córdoba bendita y eso siempre se agradece. Me gustó mucho Isabel, la alcaldesa, que cada vez la veo más segura y más puesta en su sitio, y Juan, el director del Día, tampoco estuvo flojo. Pues vamos a rematar esta semana saliendo otra vez del pozo, pero por un poquito más de tiempo que la semana pasada, que si nos hacemos con los tres puntos seguro que lo logramos. Eso sí que sería un buen remate de nuestro mes de mayo, seguir viendo a nuestro Córdoba en la misma categoría. En fin, vamos a intentarlo, por lo menos, que eso no quede.