Sin aliento

Hemos llegado como hemos podido pero aquí estamos, vivitos y coleando y con la tripa dolorida de tanto reírnos, que era de lo que se trataba. Y lo hemos vuelto a conseguir otro año más, que además ha sido una Feria de las muy buenas, pero tela, que yo no la recuerdo tan bonita desde que se hace en El Arenal. Menudo susto tuvimos en el arranque de Feria cuando salió ardiendo la caseta de Fosforito, que a mí me pilló cerca y vaya tela cómo salía el humo, pero para reventar. Pero por suerte todo quedó en eso, que hasta han tenido tiempo y ganas para montarla otra vez, que menuda la trabajera que se han metido en lo alto, pero yo creo que les ha merecido la pena. Pues claro que sí. Como se pueden imaginar, he ido a la Feria todos los días, pero lo que se dice todos, que tengo amigos en varias casetas y a todos les he hecho una visita, que a algunos solo los veo una vez al año y hasta que nos ponemos al tanto de todo le echamos un buen rato al asunto. Y luego están las paradas en la bulla, cuando te encuentras con catorce y hasta con veinte, que yo no sé la de risas que ha echado Soraya con eso. Que conoces a media Córdoba, no se cansa de decirme, y la verdad es que puede que se quede corta, que a lo mejor conozco a más. Eso ya es exagerar, que ando de broma, como se habrán podido ustedes imaginar. Pero sí es verdad que me he parado mucho en la bulla, y que también tiene su cosa, porque quieres contar mucho y en muy poco tiempo y al final no acabas contando nada para todo el tiempo que le has dedicado al asunto, y no sé yo si me estoy explicando.

Y es que tengo todavía la cabeza para otro lado, que han sido días de mucho trajín, de horarios cambiados y ya no sé ni por dónde ando ni lo que digo. Solo sé que hoy es domingo y que en tres días estamos en junio, pero que hasta entonces seguimos en mayo y tenemos que disfrutarlo mientras nos dure, ojalá nos durara todo el año. Aunque no sé yo si tendríamos cuerpo para eso, que no creo que pudiéramos. Lo que seguro no tendría es bolsillo, aunque eso no lo tengo ni que decir, que lo da por hecho todo aquel que me conozca. Pues vamos a rematar este mes como se merece, y ojalá con nuestro Córdoba consiguiendo la permanencia, que falta el último esfuerzo para conseguir lo que parecía imposible. En fin, y después a descansar, que también es necesario, y tanto, que los pies los tengo más usados que el pasamanos de una escalera. Pero como dice ese dicho de la sarna y el gusto, pues eso.