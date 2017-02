Más de uno nos quedamos de piedra cuando nos enteramos de que se habían cargado a Vega, que yo creo que estaba empatado con el caballo de Las Tendillas en cuanto a resistencia, que yo no sé la de años que se ha tirado aquí. Y haciéndolo casi siempre bien, que todo hay que decirlo, que por eso ha durado tanto, creo yo.

Vaya semana rara que hemos tenido entre una cosa y otra, que también me acuerdo ahora del juicio a Sandokán, que le han caído unos cuantos años en la cárcel, aunque no sé yo si acabará entrando, porque eso depende de muchas cosas. Es como a este hombre que está casado con la Infanta, que aunque yo me quiero enterar no me entero de nada, y eso que me empeño, y entonces no sé si lo han engañado o si ha sido él quien ha engañado a su mujer o yo qué sé, que menudo lío tenía formado, que cualquiera se entera del tema. Con lo de Sandokán los que parece que no van a pasar apuros son los hijos, por lo que leí aquí en el Día. Y es que si de las cosas normales entiendo menos que poco, ya cuando nos metemos con cosas de jueces y denuncias es que ya hasta se me nubla la vista, que de eso sí que no entiendo nada de nada y hasta un poco menos. Yo no sé si el Sandokán se merece esto que le está pasando o no, lo que sí es verdad es que siempre ha habido gente que lo ha defendido mucho y también quien no lo ha soportado, porque es como las aceitunas, que o te encantan o eres incapaz de metértelas en la boca, y yo no sé si me estoy explicando como debiera, aunque yo creo que sí.

El Sandokán fue durante muchos años el que mandó en el Córdoba y hasta salió en los telediarios de toda España unas cuantas veces. La verdad es que a mí me dieron mucha vergüenza algunas de las veces que salió, porque para eso prefiero que un cordobés no salga en la tele y ni se le conozca, vaya que alguien pueda pensar que somos todos iguales. Otra semanita movida en el Córdoba la que hemos tenido y ya van unas cuantas, que después de perder han echado a Vega, como si el hombre tuviera que rematar los goles. En fin, que yo creo que es no querer ver donde está realmente el problema, sobre todo cuando el problema es el que manda, y esa es la pena que me da mi Córdoba, que yo creo que no está en las mejores manos. Esperemos que la cosa no se cumpla, pero que yo empiezo a ver todo muy negro y algo más. Ya veremos de aquí al final de temporada si podemos respirar o por el contrario nos caemos al pozo. Que además está sin agua.