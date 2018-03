Pudiera ser

Todavía es muy pronto para decirlo, porque todavía quedan un montón de puntos para poder salvarse, pero si seguimos ganando partidos como en las tres últimas jornadas nos acabamos salvando, eso es así. Y no son invenciones o exageraciones mías, que si ganamos siete u ocho partidos más nos libramos del pozo, sobre todo porque los de arriba nuestra, tampoco los de abajo, lo van a hacer.

Y es que eso son números y no tienen más discusión, que el otro día lo explicaba muy bien Antonio en el bar de las Beatillas, a un grupo de amigos que nos juntamos para ver el partido que ganamos. Y es que quedan doce jornadas, que son 36 puntos, pues sacando 25 puntos, que no hay que ganarlos todos, explicaba el otro día Antonio, nos salvamos, porque con los 28 que tenemos nos plantamos en 53, que eso ya es tela en Segunda, y de eso este hombre entiende un rato largo. Pero es que hubo quien dijo que hasta con 20 puntos más nos salvamos, pero yo me quedo mejor con lo que dice Antonio, que me da más seguridad. Eso sí, y hay que tenerlo muy claro, hay que tomarse cada partido como si fuera una final y no nos podemos desesperar y venirnos abajo cuando perdamos un partido, que sucederá, está más que claro, que no vamos a pasar de la noche al día a ser los mejores del mundo mundial. O sea, que toca apretar los dientes hasta que nos duela la cara y no desanimarse, que esto es cuestión de resistencia. Si tenemos ya una poquita de suerte, pues mejor que mejor, que no le vamos a cerrar la puerta si llega, faltaría más.

De resistencia es también lo de la política, que llegar a los sitios cuesta más trabajo de lo que imaginamos, aunque dicen que las votaciones siempre se pierden. Los del Partido Popular acaban de presentar al que quieren que sea su alcalde, un tal Bellido de apellido que no tengo el gusto de conocer, si les digo la verdad. Aunque eso lo soluciono yo en nada que me lo encuentre un día por la calle, y ya saben que no estoy exagerando. Y es que el año que viene hay elecciones al Ayuntamiento, para ver si queremos seguir con Isabel, la alcaldesa de ahora, o queremos que entre alguien nuevo. En fin, que como para eso todavía queda un trecho, yo prefiero ahora centrarme en lo de mi Córdoba, y en las torrijas, que ya las tenemos encima de la mesa, que hasta ya hemos quedado para hacer unas cuantas docenas, que el Domingo de Ramos ya lo tenemos aquí en lo alto, y esperemos que llegue sin paraguas, que yo creo que ya nos ha llovido bastante.