De salud andamos fenomenal en el barrio, pero bien, de primera, que es lo que nos queda después del sorteo de la Navidad, que vaya telita los numeritos tan puñeteros que han salido. Aunque yo creo que todos los números que salen son bonitos y los que no feos de la muerte, eso está más claro que el agua. Pero bueno, que lo importante es la salud, y estar rodeado de tu gente, y poder decir que tienes muchos amigos y ser de Córdoba, que eso es algo que solo nos pasa a nosotros, que yo no creo que haya privilegio más grande en el mundo entero y ya saben ustedes que no estoy exagerando, para nada, que lo siento y con todo el corazón.

Por eso, estas Navidades lo estoy pasando de lujo, porque se están dando todas las circunstancias y algunas más, que hasta ha venido un amigo que se fue para Bilbao hace un montón de años y que casi no nos acordábamos de él. Bien he podido estar cuarenta años sin verlo, y puede que me esté quedando corto, de verdad. Pues a pesar de eso lo reconocí a la primera, que sigue teniendo Manolo esa cara de pillo que tenía cuando era un nene y esos andares como si se acabara de bajar del caballo. Vaya abrazo grande que nos dimos, y lo que me sorprendió mucho y me alegró es que está al tanto de todo, que hasta sabía que nos había tocado el Alcorcón en la Copa, que por lo visto no se pierde un partido de nuestro equipo.

Hablando de esto, hay muchos cordobeses a los que les habría gustado un Madrid o un Barcelona en esta eliminatoria, que es como una especie de Gordo del fútbol, pero yo estoy contento con el resultado del sorteo, porque tengo muy claro que vamos a pasar de ronda. Y luego ya, que nos toque quien quiera, que una vez ya metidos en la briega yo creo que somos capaces de ganarle a cualquiera. En fin, que se me acaba el espacio y no voy a poder contarles la que liamos el día de Nochebuena desde el mediodía, pero que fui bueno otra vez y llegué a casa de mi hermana en condiciones, que ya no vuelvo a hacer la que hice ese año, que ya no me quiero ni acordar. Lo tendré que contar todo la semana que viene, o cuando pueda, y ya cuento también cómo hemos despedido el año. Y es que este 2017 me huele bien, pero tela, no sé yo por qué, pero así es. Y nada, que toca pasarlo bien y entrar con el mejor pie y proponerse que sea el mejor año de nuestras vidas, que ojalá así, que ya está bien de años malos. Feliz 2017.