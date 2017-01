Ustedes ya saben que nuestra Córdoba bendita es famosa en el mundo entero por muchas cosas, más de las que imaginamos y no solo por nuestra Mezquita y por el rabo de toro. Que también lo es por los buenos artistas que hemos tenido, como nuestro Romero de Torres o nuestros poetas, que hemos tenido y tenemos a los mejores, lo que yo les diga, que eso lo he leído una hartá de veces en mi . Pues el otro día acompañé a Soraya al funeral de un poeta cordobés que ya era una eminencia a pesar de lo joven que era, Nacho Montoto se llamaba. Y aunque tuviera ese apellido tan sevillano, era cordobés de los pies a la cabeza, y es que Soraya lo conocía muy bien, que habló con él un montón de veces en eso que hacen de la poesía todos los otoños en el Ayuntamiento, y que ahora no me sale el nombre. El martes fue el funeral en la Trinidad, que estaba aquello que se iba a caer abajo de toda la gente que había, pero una cosa mala, y todos con lágrimas en los ojos, que ese muchacho tenía que ser más buena gente que la mar, por lo que vi y por lo que me cuentan. La verdad es que siempre duele que se muera alguien, y mucho más cuando lo hace tan joven, cuando aún le queda tanto por vivir y tantos y tantos poemas por escribir. Y es que se nos han muerto dos buenos poetas cordobeses en los últimos meses, Eduardo García el año pasado y ahora Nacho Montoto, y ya no es solo por el sofocón, también porque eso es malo para nuestra Córdoba, porque gente así es la que nos hace grandes y nos dan nombre y lustre en el mundo entero.

A Montoto le tiraba tela el fútbol, pero él era más del Atlético, aunque también le tiraban nuestro Córdoba y el Cádiz, y es que tenía sangre y recuerdos de esa ciudad. No nos ha dado una alegría nuestro equipo esta semana, precisamente, teniendo todo a favor como lo tenía, vaya tela marinera. Y eso que nos trajimos un buen resultado de allí, pues nada, no pudo ser, que a pesar de ponernos por delante en el marcador llegó el Alcorcón y nos apeó de la Copa, con la buena pinta que tenía este año. Que lo tuvimos más fácil contra un Primera que contra un Segunda, y es que el fútbol es así, no entiende ni de lógicas ni de reglas. Y es que al final es como la vida, que tampoco tiene reglas, y eso que a veces debería tenerlas y cumplirlas, como corresponde. En fin, que espero que la semana que viene tengamos mejor ánimo y le pueda contar cosas más agradables, y es que la pasada no ha sido, precisamente, una buena semana. Seguro que ésta mejora.