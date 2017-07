La verdad es que estos días me siento a veces como aquellos que se fueron a Filipinas, de los últimos quiero decir, que mucha gente se ha ido ya del barrio, sobre todo a Fuengirola, que como saben es la Córdoba con playa que tenemos los cordobeses. Que es así desde que yo recuerdo y algo más, me parece a mí. Hasta hace nada tenía muy claro que me iba a pasar aquí todo el mes de agosto, que ya llevo varios años sin hacerlo y también me apetece, o me apetecía, que ya saben que yo soy fácil de conformar, para qué nos vamos a engañar. Pero ahora andamos Cayetano y yo pensando que a lo mejor nos damos una vuelta, aunque solo sea de un día, por Fuengirola, y es que Soraya se va a pasar allí una semana y la verdad es que se me va a hacer largo estar tantos días sin verla. Lo reconozco, sí, la cosa está así ya, aunque no sepa lo que somos, si es que somos algo. Que a ratos amigos, a ratos pareja, a ratos conocidos, y casi nunca novios, que todavía no sé cuál es el plan, pero la verdad es que me gusta, aunque a ratos no lo entienda. A lo mejor es que no hay que entenderlo todo como yo pretendo. La cosa es que nos gustaría irnos un sábado por la mañana, tempranito, que nos encanta eso de desayunar por el camino, y volvernos esa misma noche o el domingo, si alguien tiene a bien invitarnos a su casa, que nosotros con un huequecillo de nada tenemos suficiente, que con medio metro ya nos basta, y hasta con menos, lo que yo les diga.

Yo lo dejo caer por aquí, por si alguien se da por aludido, que todo lo admitimos y prometemos no dar guerra alguna, que somos gente de no molestar, como ya saben todos nuestros vecinos del barrio. Pero que si no puede ser tampoco va a pasar nada, que si no se puede no pasa nada, que ya sabemos que estas fechas son muy malas y dos cuartas en un suelo para poner un colchón ya valen oro y un poco más, que lo sabemos de sobra. Conductor sí tenemos ya, que se viene Pedro, el primo de Cayetano, que está pasando unos días en Córdoba como todos los veranos, como lleva ya haciendo desde hace treinta años, desde que se fue a trabajar a Tarragona, aunque eso ya lo contaré otro día. En fin, que no nos vamos a leer durante este mes de agosto, pero que septiembre ya está aquí, aunque yo espero que tarde un poco, o eso dicen los que trabajan, que también hay que pensar en ellos por estas fechas. A pasarlo bien, o lo mejor posible, por lo menos, y si es con fresco mejor.