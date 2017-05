Pues ya estamos de Feria, que este mismo viernes ha comenzado, y eso es una buena noticia, pero también tiene su parte amarga, y es que mayo se no está acabando o que tiene los días contados, aunque todavía no hay que pensar en eso y lo que hay que hacer es disfrutar y a base de bien, apurando hasta el último minuto. Que si hoy podemos, lo tenemos que aprovechar, ya mañana las cosas serán como tengan que ser.

Hay un vecino del barrio, muy amigote, Jacinto, ahora está jubilado pero hasta hace poco fue profesor de Filosofía en el Séneca, vaya nombre con categoría para un instituto, que siempre repite que para él la vida es patatas y jamón. Que mientras podamos, a comer jamón, y cuando estemos más apurados, a comer patatas, pero que hay que hacerlo sin sofocones, disfrutando de cada momento, porque las patatas bien aliñadas también están la mar de buenas. Y yo creo que lleva su razón, que tampoco vamos a estar a base de patatas todo el tiempo, que es bueno darse un caprichito de vez en cuando, y hasta del jamón se puede hartar uno si lo come todos los días. Jacinto dice que eso es Filosofía de verdad, el saber vivir con lo que uno tiene y disfrutar. Pues me parece a mí, que yo, sin haber abierto un libro de eso en mi vida soy un experto, que si alguien vive con poco, y encima se lo pasa de maravilla, ese soy yo, que si hago un campeonato seguro que me llevo una medalla. Aunque este mes de mayo todos los cordobeses nos merecemos una medalla y hasta una estatua, que vaya peonada buena que estamos echando, pero de las buenas, que a resistencia no hay quien nos gane.

Lo he dicho alguna vez, que la Feria se llame de la Salud tiene su guasa, sobre todo porque más de uno acaba más que perjudicado, malito durante una buena temporada. Pero es una enfermedad que acaba sanando, en poco, y también que gusta de pillar, que hasta que llegan los síntomas te lo pasas en grande, que eso lo sabemos todos. Yo voy a aprovechar la Feria a tope, y eso que está haciendo calor de la buena, pero me da igual, que hasta el año que viene no tenemos otra y ahora toca disfrutarla. Como dice mi amigo Jacinto, ahora es tiempo de jamón, y de pata negra, que en nada llegan las patatas y ya nos hartaremos, que ya sabemos cómo son nuestros veranos. En fin, que si hay que comer jamón, como dice Jacinto, se come y tan contentos, faltaría más, que no voy a ser yo el que proteste. Además, que desde conozco a Soraya la Feria me trae muy buenos recuerdos, los mejores, que hasta se me olvidan los malos ratos de otros años de los que no quiero acordarme. Ya saben ustedes.