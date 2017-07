Ustedes ya saben que yo entiendo lo justo de muy pocas cosas, salvo de mi Córdoba bendita, que de eso soy catedrático, que a conocer sus costumbres, sus fiestas y sus cosas no hay quien me gane, lo que yo les diga, y eso que Soraya me lo pone muy difícil, que también está tela de puesta, y hasta puede que más que yo aunque nunca se lo haya dicho. Y entender, lo que se dice entender, entiendo muy poco de toros, pero de Manolete me sé muchas cosas, que por algo ha sido unos de los cordobeses más grandes que hemos tenido.

Califa o lo que haga falta, también le llamaban el Monstruo, pero no por feo, si no porque nadie ha toreado como ese hombre, que paraba España cada vez que hacía el paseíllo, lo que yo les diga, que eso me lo han contado mi padre y mis tíos cuando era un nene, que me quedaba embobado escuchando sus historias. Porque hay mil historias de Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, en nuestra Córdoba bendita, porque fuera de la plaza también fue un hombre diferente. Un cordobés de pura cepa, elegante y educado, seco a ratos, siempre caballero, con porte, distinguido, como decían antes. Que no se inmutaba con nada, fuera lo que fuese. Cuentan que paseaba por Las Tendillas y un camarero de una cafetería se tropezó y le tiró los cafés de la bandeja que llevaba en la pechera de la chaqueta, y que Manolete ni se inmutó, nada de nada, se secó un poco con el pañuelo que llevaba y tiró para adelante como si nada hubiera pasado. Y así con todo, que si era capaz de hacerlo delante de un toro, también lo hacía cuando estaba fuera.

Ahora le estamos haciendo muchos homenajes y nos estamos acordando mucho, pero me contaron que no siempre tratamos así a Manolete en Córdoba, y que en algunas corridas acabó con silbidos y gritos desde los tendidos, que también somos dados a ser poco cariñosos con nuestra gente, sobre todo si despuntan en algo. Igual que no fue fácil que la gente entendiera su relación con Lupe Sino, que en aquellos años esas cosas se veían feas y en eso el torero fue un adelantado. Por eso mismo dicen que pasaba tanto tiempo fuera, donde nadie lo reconociera. En fin, que lo hemos recordado y que lo seguiremos haciendo, porque Manolete fue de esas personas que marcan y que tienen como rayos de Sol alrededor, y no sé si me estoy explicando del todo. Y que es bueno que los cordobeses nos acostumbremos a resaltar a los nuestros, que también se lo merecen, como los que más.