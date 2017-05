Lujo de semana

Vaya pedazo de Feria que me he metido en el cuerpo, pero tela marinera, que no recuerdo yo una Feria así desde hace ya muchos años, que lo que hemos disfrutado es una auténtica barbaridad, lo que yo les diga, que no hemos parado de pasarlo bien y de disfrutar de la mañana a la noche, una cosa mala. Además que ha sido una Feria bonita, o eso me ha parecido a mí, que las peñas y toda la gente han hecho lo posible por tener unas casetas lo más presentables posibles, con más esmero que otros años, que eso es algo que se ha comentado mucho, de verdad, que no he sido el único que se ha dado cuenta. Que hemos tenido algunos días de calor de la buena, también, pero ya saben que eso es lo normal que pase, que nuestra Feria es muy tarde y nadie se tiene que extrañar de eso. Yo todos los días me lo he pasado de lujo, a base de bien, pero lo del miércoles fue algo de lujo total, porque nos fuimos a la caseta de la peña de nuestro amigo Manuel, el platero de la calle Cristo, y montamos un tinglado de los buenos. Hicimos un barreño de gazpacho de habas secas, que para el que no lo sepa es el gazpacho más cordobés que existe, el que más, y eso que es difícil encontrar ya quien sepa hacerlo, que es una receta que se han quedado cuatro. Yo me acuerdo de cuando mi padre lo hacía, y molía las habas en un molinillo del café hasta que se quedaban como una harina y luego nos los tomábamos bien fresquito, que parecía leche, de lo blanco que se quedaba. Vaya cosa rica, de verdad, lo que yo les diga.

Pues casi igual de bueno estaba el otro día el que nos tomamos en la Feria, con un pedazo de perol de arroz que yo no sé la de platos que me comí, que si no fueron cuatro me quedo corto, lo que yo les diga. Eso sí, luego la siesta fue regular, pero de peores he escapado, que cuando uno se lo está pasando así de bien ni pienso en las fatigas ni en los dolores de estómago y es que ni te acuerdas del bicarbonato, de verdad, que ustedes saben que eso es así. Seguro que desde hoy volvemos al bicarbonato, pero inyectado, que con suerte nos hace más efecto. Y es que mayo ha sido mucho mayo este año, y me parece que junio va a ser más terrible que otros años, que mientras más disfrutas peor lo pasas luego. Esperemos que nuestro Córdoba nos dé una alegría, porque a estas alturas es una alegría no descender, y nos dejamos de sustos y de pozos, que no eso ya sería un junio de los muy malos. En fin, que toca junio, ya le sacaremos punta para que no sea tan junio, ya saben ustedes lo que quiero decirles.