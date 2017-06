Si les digo que este junio se me va a hacer más largo que el de otros años lo primero que pensarán ustedes es que me repito más que unos churros fríos o un salmorejo pasado de ajo después de una siesta de dos horas. Y yo comprendo que ustedes piensen eso, porque yo también lo pensaría, pero que es la verdad, también, no les quepa duda, que así es como me siento, que de otra forma no lo diría.

Y es que para un cordobés que se precie el mes de junio es una cuesta muy empinada la mayoría de las veces, yo creo que más que la de enero, aunque yo de eso no entiendo, también es verdad, que para eso tendría que gastar y tener dinero, y ninguna de las dos cosas me pasan, como ustedes saben. Pero tampoco vayamos a quejarnos, que después de haberlo pasado tan bien como lo hemos pasado lo normal es que nos notemos extraños, algo tristes, cuando lo pasamos como habitualmente, y no sé si me estoy explicando del todo, que hoy tengo la impresión de que me estoy metiendo yo solito en la boca del lobo. La cosa es que si lo pasamos bien, tampoco nos quejemos después, que el que se puede quejar es el que nunca lo pasa bien, o algo así, y no sé si se me entiende, espero que sí. Y es que este mes de mayo ha salido todo de maravilla, que hasta el tiempo se ha portado de lujo, que dos lluvias que han servido más para limpiar que para estropear, que nos vinieron hasta bien. Que mejor no hablo más de mayo, ya no me acuerdo más de las fiestas que hemos tenido, que me voy a poner malito de verdad, de tanta pena.

Saben ustedes que cuando le tengo que dar una colleja a nuestro equipo se la doy, pero también hay que reconocerle las cosas cuando las hacen bien, aunque eso no haya pasado mucho esta temporada. Pero hay que reconocer que el otro día ganaron tres puntos muy importantes, los del ataque al corazón para los que somos más debilitos, y contra un equipo tela de complicado, que se jugaba media temporada. No es que ya podamos respirar tranquilos, pero sí que es verdad que la cosa se ve de otra manera, con menos nervios y menos fatiguita de la que esperábamos. Por cierto, siempre me olvida decirlo, qué bien me lo pasé leyendo el libro del Córdoba que ha escrito Agredano, este chaval que tan bien escribe de fútbol y de sus cosas, y que además hace canciones modernas. Esperemos que ya solo tengamos que escribir cosas bonitas de nuestro Córdoba, que sea como un mes de mayo del fútbol, que me ha salido hasta una vena poética.