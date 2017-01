Javi Lara, Alberto, Borja...

No voy a ocultar aquí ni ahora que he sido, soy y seré un claro defensor de la cantera cordobesa, al margen de escudos o colores. Y que siempre he pensado que el jugador de nuestra tierra, cuidado si de verdad tiene nivel, es mejor que cualquiera que venga de fuera, respetando al máximo a todo aquel que llega a ganarse su contrato con trabajo y honestidad. Pero mi posicionamiento es claro por la gente de la casa, por descontado. Y este fin de semana me he llevado una grata sorpresa. Bueno, dos, porque la primera fue el feliz regreso de un cordobés y cordobesista como Javi Lara, al que después de varias tentativas se le ha hecho justicia para que por fin haya un canterano de aquí en el primer equipo del Córdoba. Y la otra satisfacción personal ha sido la presencia en el Córdoba B, como titulares, de dos promesas que pronto serán realidad porque tienen calidad y talento: el lucentino Alberto García y Borja Estepa. Y miren ustedes por dónde va el equipo dirigido por Carlos Losada, un técnico que conoce perfectamente a toda la cantera blanquiverde, y gana 1-2 en casa del líder, el Cartagena de mi buen amigo Alberto Monteagudo. Alberto es un pivote con una personalidad, calidad y visión de juego terribles. Y Borja es explosión, verticalidad, genialidad y excelente finalización, además de respirar cordobesismo por todos sus poros, pues sus genes coinciden con los de Toni Muñoz, al que ojalá emule. Recuerdo que un día observé a un chaval flacucho, algo introvertido pero con tremenda personalidad que hacía fácil lo difícil y pensé "éste llegará un día a jugar en Primera División". No sólo lo hizo, sino que fue uno de los futbolistas más grandes que ha salido de esta tierra. Hoy, casi tres décadas después, veo en su sobrino Borja a un futbolista sin techo. Si se le deja, llegará lejos, sin duda. Javi Lara, de vuelta, y Alberto y Borja dando sus primeros pasos. La mezcla podría dar resultado en un futuro próximo. Sólo hay que proponérselo.