Cada vez que mi Día saca la Guía de los Patios ya sé que tenemos mayo en lo alto, así de claro, que es tenerla entre las manos y ya me tiemblan las piernas. La de este año se presenta mañana aquí al lado, en el barrio, en el Palacio de Viana, y ya les puedo decir, porque la he visto, que es una auténtica maravilla, una cosa bonita de verdad, pero tela marinera, lo que yo les diga. Tengo unas ganas de mayo que no me puedo aguantar, que aunque sean muy incómodas, no hay cosa que me guste más que apoyar el codo en una barra de aluminio, y si está coja mejor. Ya sea en los Patios, en las Cruces o en la Feria, que cualquiera me vale. Y luego que vayan apareciendo los platos de pimientos fritos, de flamenquines, de tortilla de patatas y de todo lo que quiera venir, que estoy diciendo esto y me está entrando una hambre que no veas, pero una cosa mala. Pues eso lo tenemos ya en lo alto, y lo que espero es que nos respete el tiempo como hasta ahora, que vaya Semana Santa hemos tenido, que ha faltado poco para que se doblaran los cirios, y no estoy exagerando. Aquí en mi Día he leído que los hoteles han estado de lujo, que si no se han llenado ha faltado muy poco. Eso viene muy bien ahora, pero también que paguen a la gente como se merecen, que dos vecinos del barrio trabajan en eso y precisamente millonarios no se van a hacer. Y yo siempre digo que si va bien, tiene que ir bien para todos y no solo para unos pocos, que eso no es lo justo, me parece a mí, o así lo entiendo yo.

Hablando de turismo, ahora viene una época muy buena para nuestra Córdoba bendita, que no creo que haya una ciudad en el mundo con un mes de mayo así, que faltan días y dinero, mucho dinero, para celebrar como se merece todo lo que viene por delante, que es mucho y bueno, pero bueno, lo mejor de lo mejor. Aunque yo tengo la impresión de que la única fiesta que tenemos bien promocionada fuera es la de Los Patios, también es verdad que es la única que es diferente a las demás y que nadie más tiene, porque otras ferias y otras cruces y otras catas hay por ahí, y de todos los gustos y colores. Tal vez, que son cosas que yo pienso así, sin darle muchas vueltas a la cabeza, que si pensara a lo mejor me saldría algo más, que tampoco lo creo. En fin, que ya estamos en la marea y vamos a tratar de no ahogarnos, que seguro viene alguna ola chunga, que no todo va a ser mar en calma y no sé yo si me estoy explicando. Intentarlo, por lo menos, lo intento.