Se me está poniendo una cara de torrija que no veas, que solo me falta emborrizarme en azúcar y canela, y es que la cosa está ya que se respira en el ambiente. Y eso que estamos todavía de Carnaval, que menudo el lote que se está pegando mi cuñado, que yo no he visto una persona que le gusta más, que yo creo que hasta le habría gustado nacer en Cádiz, lo que yo les diga, una cosa bárbara.

Hay que reconocer que cada sitio tiene su cosa, y la que se monta en ese Falla cuando llega el Carnaval es cosa fina, que pocas cosas iguales puedes ver. Y eso que yo apenas entiendo lo que dicen, que ni pegando la oreja a la tele me entero y que me pongo nervioso con esos movimientos tan extraños que hacen, pero hay que reconocer que a veces son para revolcarte, pero una cosa. A mi cuñado se le saltan las lágrimas cada dos por tres, que se pasa tantas horas frente a la televisión que lo van a hacer presidente honorífico de Canal Sur, lo que yo les diga, que por estas fechas no protesta que saquen tanto al Betis y al Sevilla y se olviden de nuestro Córdoba, ahora no, que es verdad eso del gusto de la lluvia, ya saben ustedes. En mi casa nunca hemos tenido tradición de Carnaval, no lo oculto, y eso que me he criado en el barrio más carnavalero de toda Córdoba, que algunos hasta lo llaman el Cádiz chico, aunque yo creo que eso es una exageración, por no decir que es pasarse siete pueblos. Estos días me he acordado mucho del director que tuvimos en el Díadurante bastantes años, mi querido Tuto, que es un gadita con todo el arte y toda la gracia, que mejor persona no se puede ser.

Tuto ha pasado del salmorejo al choco, que ahora anda por Huelva, que tampoco es mal sitio. Como también es buena gente el nuevo director, Juan. Pero volviendo al Carnaval, yo es que no soy de disfrazarme, que nunca he tenido la necesidad de hacerlo, y es que no tengo la necesidad de esconder la cara tras una careta para decir o hacer lo que me dé la gana. Como tampoco entiendo eso que le pasa a muchos hombres de vestirse de mujer a las primeras cambio, que será muy normal, no lo niego, pero que yo no lo entiendo. Los que van a tener que disfrazarse, y yo no sé de qué, son los jugadores de nuestro Córdoba, que vaya telita la racha que llevamos, que a este paso vamos a unir el Carnaval con las Fallas porque esto empieza ya a quemar, y veremos a ver si no acabamos ardiendo. Y el problema es que no veo un extintor o una manguera a mano. En fin, que vamos a disfrutar de lo que tenemos y a seguir para adelante, ya sea con careta o a pecho descubierto.