Pues ya están los claveles pinchaos en las Cruces, que mañana ya comienza el mes entre todos los meses del mundo mundial, que quien no ha venido y vivido Córdoba en mayo yo creo que no lo ha vivido todo, porque una cosa así se tiene que vivir aunque sea una vez en la vida, y vaya el principio tan de poeta que me ha salido este domingo. Y es que llega nuestro mes, el gran mes, y eso inspira a cualquiera. Si el pronóstico se cumple, hasta el tiempo va a recibir a nuestro mayo como se merece, que según he leído hoy deja de llover durante unos cuantos días, que aunque haga falta ahora hace falta que luzca el sol, por lo menos cuando la gente salga a la calle, claro que sí. Que llover, puede llover todo el año, pero que mayo solo es una vez al año y hay que disfrutarlo como se merece. Y hay que disfrutarlo bien y hay que disfrutarlo de la manera que más gente pueda disfrutarlo, que eso hay que tenerlo claro. Y digo esto por lo del botellón, que ahora se da mucho en las Cruces y también en Feria y que yo creo que hay que controlarlo para que la cosa no se convierta en lo que no debe ser. Por un lado están los vecinos, que no tienen que aguantar que sus portales y sus calles queden de pena, luego están los de las barras, que se juegan su dinero, luego están los del Ayuntamiento, que todo cuesta mucho dinero y también están los chavales, que debemos tenerlos en cuenta, que no tienen el dinero de los mayores y que además les gusta estar con los amigos de esta manera, y todo esto hay que respetarlo. Por eso, lo mejor es organizarse y hacer todo lo posible para que nadie salga fastidiado, que tampoco puede ser que alguien lo pase bien a costa de que otros lo pasen muy mal, eso nunca.

Es normal que sucedan estas cosas, que cuando nos juntamos más de tres siempre hay alguno que no está de acuerdo con algo, o que quiere tirar por un lado o por el otro, es lo lógico, pero por eso no hay que asustarse. Lo que hay que hacer es poner soluciones, que siempre se pueden encontrar si la gente está dispuesta, y en este asunto yo creo que es posible. Pero esto no le resta valor a este mes que mañana comienza y que promete ser el más grande que hayamos vivido en muchos años, que yo creo que hay buenas condiciones o eso dicen. Si mayo es bonito en toda Córdoba, en mi barrio mucho más, y no quiero ser presumido, pero es que esa es la realidad, porque salvo la Feria de todo tenemos. Cruces a espuertas, y de las mejores, Patios, rejas y balcones, los más auténticos, los más de verdad, y buena gente, pues qué decirle, cordobeses de pies a la cabeza y dispuestos a pasárselo bien sin fastidiar a nadie.