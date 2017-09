Ya está más que olvidado el verano, lo que yo les diga, que la gente viene con una actividad y unas pilas puestas que hacía años que no veía, pero tal cual como estoy contando. Aquí en mi Día me he enterado de todo de lujo, pero claro muy clarito, que es como hay que explicar las cosas. Y eso son buenas noticias, claro que sí, que mejor siempre el movimiento que estar parados, lo que yo les diga.

Sobre todo porque estando parados no se va a ningún lado, a ninguno, ni para adelante ni para atrás y yo lo he dicho ya mil veces y hasta puede que alguna más, pero que prefiero siempre a la gente que hace algo, aunque se equivoque, al que nunca hace nada por miedo a equivocarse. Muchos llaman a eso senequismo, y yo me pongo de los nervios al escucharlo, sobre todo porque eso no es representar a los cordobeses, que somos gente de brío y de hacer cosas, de la mañana a la noche y no de estar pensándolo todo día tras día. Por eso yo nunca me meteré con un político que se equivoque porque está haciendo cosas, porque como dice el refrán se equivoca el que habla y no el que está todo el rato callado. Y para estar callado mejor te quedas en tu casa, pero no te pongas a representar a nadie, y no sé si estoy hablando claro. Por eso no entiendo cuando muchos critican a nuestra alcaldesa cuando se pone a hacer cosas, que ya habrá que ver si salen bien o mal, pero por lo menos vamos a dejar que las haga, que lo mismo luego nos alegramos, digo yo, que no creo que sea una locura lo que estoy diciendo.

El otro día salió en mi Día porque presentó con el hombre de Cultura de la Junta las cosas que se van a hacer para que a Medina Azahara le den una cosa mundial o algo parecido creí leer. A mí me parece poco todo lo que se haga por este monumento que es tan grandioso y que siempre hemos tenido como un poco apartado de nosotros, que sabemos todos de lo que estoy hablando. Que siempre hemos sido mucho de la Mezquita y todo lo demás como que lo hemos visto de reojo. Y ya que no podemos arrimar Medina Azahara a Córdoba, que está a la distancia que está, tendremos que arrimarnos de otra manera, con la cabeza, y no sé si me estoy explicando del todo. Porque también es Córdoba, claro que sí, aunque tengamos que ir en autobús, y el que no lo vea así que sepa que no le está haciendo un bien a nuestra Córdoba bendita. En fin, que eso es lo que pienso, que puede ser que esté equivocado, pero seguro que no me he ido muy lejos, o así me lo parece.