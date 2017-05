No lo quiero decir porque se acaba cumpliendo, pero yo sé que muchos piensan lo mismo que yo y tampoco quieren decirlo, pero que mala cara se le está poniendo a nuestro equipo, que me recuerda a esos boquerones que siguen en el mostrador del mercado, un sábado a las dos de la tarde, ya saben ustedes qué clase de cara les quiero decir. Pues esa misma, y ya no digo nada más. Si me callo, exploto, y no quiero explotar, pero lo de este presidente es de lo peor que le ha pasado a nuestro Córdoba, pero desde que tengo uso de razón, lo que yo les diga, que eso nos pasa por fiarnos de paracaidistas, que vienen aquí a sus cosas y que no sienten los colores, porque no tienen nada que ver con Córdoba, que ésa es la única realidad, y que nadie me vaya a decir que es mentira lo que estoy contando. Que es lo que le está pasando a muchos equipos con los millonarios chinos, que se creen que vienen soltando millones como el que le da de comer a las palomas, y las cosas no funcionan así, por mucho que alguien crea que sí. Que nadie da duros por pesetas, nadie, por muchos millones se tengan en el banco o se crea la gente que los tienen, que no siempre las apariencias son lo mismo que la verdad y si no que se lo pregunten a más de uno y una que conozco, que van por ahí como si fueran marqueses, como poco, y luego están más tiesos que la mojama. Y digo más, ya puestos, que si hubiera seguido Oltra no estaríamos como estamos, que tuvo una mala racha, sí, pero que ese hombre es un estupendo entrenador, de los mejores que han pasado por aquí, lo que yo les diga.

Y es que vaya tela el partidito que hicimos contra el Getafe, vaya cosa mala y vaya fútbol más triste y más embrollado, que aquello no había por dónde cogerlo. Pues me temo que es lo que nos queda hasta final de temporada, qué quieren que les diga, que me gustaría decirles otra cosa, pero me temo que vamos a estar penando hasta el último minuto. Pero ya voy a dejar de hablar de fútbol, que se me va a poner muy mala cara, y vamos a seguir hablando de este mes de mayo nuestro que es la joya de los meses, el mejor de todos, y que este año vamos a aprovechar como el que más. Que aunque ha llovido entre semana, los sábados y los domingos recuperamos lo que hemos perdido y vuelta a empezar, que esto es un no parar, como se suele decir. Y antes de acabar, no se olviden de la exposición de cosas de Manolete que hay en Orive, que vaya cosa más bien hecha y bien puesta. En fin, que hay para todos los gustos, que el que no se lo pase bien es porque no quiere.