La familia de Pablo García Baena, sobrinos y sobrinos-nietos, agradecen públicamente todas las muestras de reconocimiento recibidas al grupo Cántico, en la persona de nuestro tío.

Asimismo, la familia desea extender su agradecimiento a todos los partidos políticos que componen la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, y en particular a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a todo su equipo de Protocolo y Cultura y, de forma muy especial, a Rafaela Valenzuela.

Y en no menor medida a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a su consejera de Interior y Justicia, Rosa Aguilar y al delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Alcalde; a la Diputación, al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, y a la Delegación y Subdelegación de Gobierno en la persona de Juan José Primo Jurado. También a las siguientes instituciones culturales: la Fundación Princesa de Asturias, la Universidad de Córdoba, el Ateneo, la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, el Centro Andaluz de las Letras, la Fundación Vicente Núñez, el Real Circulo de la Amistad, la comunidad educativa del colegio Pablo García Baena, y de forma muy íntima y personal, por su relación familiar, a la Fundación Bodegas Campos. También a la Agrupación de Cofradías, con quien tanta relación tuvo en vida y, en particular, a la Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores Coronada y Santísimo Cristo de la Clemencia, a la Muy Humilde y a la Antigua Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas y Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas, y a la Ilustre Hermandad del Arcángel San Rafael, Custodio de Córdoba; a los miembros de la Iglesia y, en concreto, al sacerdote Francisco Jesús Orozco, párroco de San Miguel, y a los canónigos de la Santa Iglesia Catedral, Antonio Gil y Fernando Cruz Conde, por sus loas a la persona de nuestro tío en los oficios religiosos. Junto a ellos, a todas las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, y, de forma muy particular, a la Agrupación de Belenistas de Córdoba, actividad a la que anualmente dedicaba gran parte de su tiempo a montar en su casa su propio Belén; a la Federación de Peñas y de forma muy especial a su querida Peña Azahara de la que era socio de honor; a todos sus queridos compañeros poetas, amigos y cuantas personas nos han acompañado en estos luctuosos momentos. También a los medios informativos, tanto audiovisuales como escritos, por su generosidad y magnanimidad conque fue tratado tanto en vida como a la hora de su fallecimiento y obituarios; y finalmente a todas aquellas personas jurídicas y físicas, que por mi exclusivo olvido personal, no se vean incluidas en este agradecimiento.