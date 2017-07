El vals de las púas dolorosas

La ficha 'Robe Iniesta' Voz:Robe Iniesta. Bajo, saxo, clarinete, voces: David Lerman. Batería y voces: Alber Fuentes. Piano, teclados y acordeón: Álvaro Rodríguez Barroso. Violín y voces: Carlitos Pérez. Bajo y voces: Lorenzo González. Fecha: viernes 30 de junio. Lugar: Teatro de la Axerquía. Media entrada.

¿hasta dónde estamos dispuestos a apretar el alambre y sus púas con tal de sobrevivir? ¿Cuánto hay que sufrir para poder disfrutar? ¿Realmente es necesario renunciar al mundo para, a cambio, poder revolcarse en sus pequeños placeres? ¿Hay sitio para el optimismo al fondo de la habitación? La noche del viernes se mostraba tan inútil como tantas otras para pronunciarse sobre tanta liturgia de dudas como recubren el cielo cada vez que la tempestad del sol deja paso a la soledad de las sombras. Y Robe tampoco es que sea el oráculo preclaro que vierta optimismo o claridad en nuestros miserables titubeos de humanos acojonados -Robe dixit-. Es más, yo diría que lo empeora todo. El muy sinvergüenza. Porque da aún más alas a las tripas para que se nos encojan y nos acabemos echando mano al estómago en busca de ese maldito dolor.

Robe se sentaba entre tinieblas en una tarima, en segundo plano, muy lejos del papel de frontman que Extremoduro le dispensó en otras madrugadas de rock. Ahora es otro siendo él mismo, una sublime paradoja que nos permitió conocer un ángulo inédito del personaje que duró la mitad de su concierto de apertura en la Axerquía para el Festival de la Guitarra. Tocados y hundidos. Hubo un encanto inesperado, una bocanada de destrozares, un golpe de belleza carente de heridas superficiales, pero preñada del dolor, que el extremeño hizo asomar en sus estrofas. Seguro que hubo quien lloró esa noche. "He llorado tanto, tan adentro… que he apagado hasta el infierno." Y quien encontró nuevas razones para seguir respirando. Pura depresión. O puro renacer. Qué banda, señores. Qué capacidad para tramar desgracias a base de mil pequeños gestos de hermosura. Qué embelesamiento ahí abajo. Todo tan sencillo, todo tan difícil. Como la vida. Como su nana cruel. ¿Realmente hay gente ahí fuera que no siente nada?

Todas las promesas que presentíamos estuvieron en ese caldero, incluida la poesía más caníbal

Vestía ropa holgada y clara, cómoda, que disimulaba su extrema delgadez. Diez canciones fueron el itinerario de un primer paréntesis que nos llevó por el infierno que nos había prometido. Desgarrador, dulcemente áspero en sus versos, en todos y cada uno de ellos, codeándose amargamente con todas esas ideas que escupe como un blasfemo que ya todo lo tiene perdido. Pero siempre hay más cosas por perder. Cuando el amor se asoma a su boca parece que quisiera cortarnos el cuello con sus sórdidas descripciones de la caída libre y el éxtasis, del dejarse morir en otros brazos. Todas las promesas que habíamos presentido estuvieron en ese caldero, incluida la poesía más caníbal y suicida, desfilando entre un público que cayó en una lisergia de la que salía para murmurar alguna de sus letras como en un trance maldito, y hacerle dúo en una densa carrera hacia donde rompen las olas, hacia donde se clava la sensibilidad, como las púas de aquella alambrada de Hungría.

La otra mitad de la lírica transgresora vendría en clave eléctrica. Fue una segunda parte que supo a nuevo comienzo. Dibujante de dos conciertos en uno, separados por un inesperado descanso en el que el personal rellenó la cerveza, aún la boca seca como una suela de zapato tras tan perversa y perpléjica primera parte. Esta vez, ya guitarra en pie, derramó a patadas todo lo que esperanzábamos trajera en la botella del genio. Robe puro. Robe con su aura natural. Robe saltando sobre el fuego o hundiéndose en el pantano hasta casi ahogarnos con sus letras asesinas, broncas, insistentes en vulnerar lo correcto, firmadas como fotografías de un rededor demasiado feo como para contarlo a secas, sin una banda detrás y un escenario a tus pies. Robe con ese destilar setentero, ese vacilar de barriada como un sonido "de unas tripas soñadoras que sueñan con comerte a todas horas" y esos suspiros acompasados y envenenados. Robe por encima del bien y abrazado al mal, aún dudo si para estrangularlo o hacerle el boca a boca en busca de más leña para la hoguera del siguiente aquelarre.