En la trama del jazz

Un repaso al desarrollo del jazz de los últimos 60 años muestra la diversidad de repertorios musicales que han contribuido a su reelaboración y las diferentes formas en las que se ha ido recomponiendo en el entramado mediático de producción, difusión y recepción por el que la música circula. El jazz parece funcionar como una matriz sonora y un espacio de creación que ha permitido generar unas músicas que hoy están muy alejadas de su sonoridad inicial. Si el jazz es una música marcada por la diversidad de sus formas, con multitud de encarnaciones localizadas por todo el mundo urbano, ha sido por la sana avidez de sus músicos más perspicaces por ir más allá de las convenciones y resignificar lo que les venía dado -ya fuera tradición o condición del mercado para la supervivencia del músico-. La música de jazz que se hace hoy se alimenta de sí misma, de su propia herencia histórica como género, interactúa con ella del mismo modo que lo hace con otras músicas y espacios culturales.

Músicos y aficionados se nutren de músicas provenientes de todo el mundo. El repertorio de músicas que conforman nuestra experiencia y memoria musical, y el discernimiento que las organiza, se ha formado en la cultura de los medios de comunicación y el desplazamiento, ya sea éste como migrantes, turistas, lectores, escuchas radiofónicas, televidentes, internautas, o como curiosos e inquietos consumidores de música. Un ejemplo de ello son estos tres músicos de la actual escena neoyorquina: Vijay Iyer (piano), Rudresh Mahanthappa (saxo alto) y Rez Abbasi (guitarra). Los tres, hijos de inmigrantes asiáticos en EEUU, han cimentado su formación musical en un amplio arco de músicas que han hecho suyas, convirtiendo las diferentes escenas del jazz en efervescentes espacios de hibridación, mestizaje y eclecticismo. Vijay Iyer (1971) se expresaba así en una entrevista con Diego Ortega Alonso en la revista Tomajazz: "(…) siendo como soy hijo de inmigrantes de la India, me he esforzado en considerar la música de mis antepasados como fuente de inspiración, pero en mi caso esta ha sido una opción muy consciente y cuidadosa. La gran diversidad de músicas del subcontinente asiático me ha influido enormemente, pero también lo ha hecho la música de Thelonious Monk, Gyorgy Ligeti, Duke Ellington, Jimi Hendrix, Nina Simone, Prince, Public Enemy, el pueblo Anlo-Ewe de Ghana, los pueblos de la República Centroafricana, las comunidades rurales afrocubanas y así sucesivamente. Pienso que mis orígenes son parte de mi historia, pero como cualquier persona, insisto en tratar esos orígenes como una pregunta abierta, no como una declaración definitiva, cerrada, de quién soy, sino como un área productiva de la investigación creativa".

Vijai Iyer colabora asiduamente con Rudresh Mahanthappa (1971), también de origen indio. Grabaron un álbum juntos en 2006, Raw Materials. Mahanthappa se graduó en el Berklee College of Music de Boston y mientras estudiaba conoció el trabajo del saxofonista indio Kadri Gopalnath, que toca este instrumento occidental en la escena de la música carnática del sur de India. Queriendo profundizar en esta música, Mahanthappa viajó a India a estudiarla y trabajar con Kadri Gopalnath. Esta relación quedó plasmada en el álbum Kinsmen (2008), una colaboración con el Darkshina Ensemble, la sociedad musical que Gopalnath y Mahanthappa han creado. Asi describía su trabajo: "Mi música se basa en la visión de avanzada del jazz tradicional que tuvieron en su momento artistas como John Coltrane, Charlie Parker, Duke Ellington, Sidney Bechet y otros. Más allá de eso estoy muy influenciado por la música clásica occidental y las artes visuales, tanto como por las ciencias y las matemáticas. En fin… ¿cómo podría describir mi música? Diría que es jazz moderno entendiendo al jazz en su forma de expresión actual, no como un vehículo que pertenece a un museo".

Otro músico es Rez Abbasi (1965). Nacido en Pakistán, emigró con su familia a EEUU cuando tenía 4 años. Su formación académica refleja sus intereses multiculturales: es licenciado de la Univesity of Southern California y de la Manhattan School of Music, en jazz y música clásica, también ha estudiado en India bajo la tutoría del músico indio Ustad Alla Rakha. Abbasi describe su música como resultado de la interacción de diferentes referentes relacionados con un vasto universo musical: Charlie Parker, Ravi Shankar, Wes Montgomery, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, Bela Bartok, Usad Ali Akbar Khan, John Coltrane, Ralph Towner, Paul Hindemith, Pat Metheny, Igor Stravinsky, Ustad Alla Rakha, Miles Davis, Claude Debussy... Lo que se viene definiendo como "fusión de géneros" no es más que el campo de escucha y aprendizaje en el que se forma el músico y constituye la base de su trabajo. En cien años de historia, la música de jazz ha logrado una profundidad y variedad de contenidos que merecen una atención más detenida, más allá de los estereotipos al uso. A la vez que ha llegado a las músicas de casi todo el mundo, todo un mundo de músicas ha llegado al jazz y esos encuentros no han podido ser más fecundos. Vale la pena escucharlos sin prejuicios.