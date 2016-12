Un tomo imprescindible

El universo Marvel de Grant Morrison recopila la producción del guionista para la Casa de las Ideas, a excepción de su trabajo en New X-Men. Van aquí tres miniseries: Skrull Kill Krew (1995), escrita a medias con Mark Millar y dibujada por Steve Yeowell; Marvel Boy (2000), sobresaliente e irrespetuosa revisión del personaje creado allá por 1950, y que por sí sola vale el precio del tebeo, con espectaculares dibujos de J. G. Jones; más la hermosa Fantastic Four1 2 3 4 (2001), publicada dentro del sello Marvel Knights (al igual que Marvel Boy), con imágenes de Jae Lee y colores del siempre estupendo José Villarrubia. El tomo, que me permito calificar de imprescindible, se completa con una historietilla corta, hasta ahora inédita en castellano, dibujada por Manuel Gutiérrez y publicada originalmente en el especial Marvel Knights: Double-Shot 2 (2002).

EL UNIVERSO MARVEL DE GRANT MORRISON

Grant Morrison y otros.Panini. 384 páginas. 18 euros.