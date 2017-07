'La ternura' y un ciclo andaluz abren la temporada de otoño en los teatros

La compañía Teatro de la Ciudad abrirá la temporada de otoño del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) con una doble cita con en el Gran Teatro, en dos días consecutivos, de dos montajes inspirados en el universo de las comedias de Shakespeare. El viernes 13 de octubre, con texto y dirección de Alfredo Sanzol, se representa La Ternura, y el sábado 14 Sueño, con texto y dirección de Andrés Lima. La siguiente propuesta llegará los días 20, 27 y 28 en el Teatro Góngora, donde se desarrollará un Ciclo de Teatro Andaluz. El viernes 20, la compañía Atalaya pondrá en escena Marat-Sade, de Peter Weis. El viernes 27 subirá al escenario La Zaranda con Ahora todo es noche, de Eusebio Calonge. Para finalizar este programa, el sábado 28 de octubre se repone a los 45 años de su estreno Quejío, la emblemática obra de Salvador Távora. Las entradas ya están a la venta.

Alfredo Sanzol, inspirado en el universo de las comedias de Shakespeare, presenta el montaje La Ternura, una comedia de leñadores y princesas en la que intenta trasladar la imposibilidad de protegernos del daño que produce el amor, porque si queremos amar nos tenemos que arriesgar a sufrir. Una vez más el director se rodea de su equipo de confianza, no solo en el reparto (Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón) sino en la escenografía y vestuario, a cargo de Alejandro Andújar, la iluminación de Pedro Yagüe y la música de Fernando Velázquez.

La Ternura cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses una vez que se lograse con éxito la invasión de Inglaterra. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tenga el mismo destino que ella. Cuando la Armada pasa cerca de una isla que La Reina considera desierta crea una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que desde hace veinte años viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. En cuanto la reina y las dos princesas descubren que no están solas se visten de hombres para protegerse. Y aquí comienzan las aventuras y las confusiones.

Sueño, está inspirada en el universo de las comedias de Shakespeare. Se trata de una comedia muy trágica con un reparto compuesto por Chema Adeva, Laura Galán, Nathalie Poza, Ainhoa Santamaría y María Vázquez. Lima se ha acercado a la comedia a partir de una historia personal, la muerte de su padre: "creo que la fuerza de la comedia radica en tomarse las cosas con humor, y eso solo te lo da la distancia y el tiempo. En nuestro proceso de investigación hemos partido de la fórmula matemática tragedia más tiempo es igual a comedia, para poder sonreír con el recuerdo de la muerte de un ser querido", asegura.

Los protagonistas del espectáculo aman, ríen, lloran, bailan, beben, se divierten… Y todo lo hacen de una forma apasionada. En esta vida hay que tener, repite una y otra vez el director, sentido del humor, en los buenos y en los malos momentos. Sueño es una comedia que, en el fondo, esconde una tragedia, y en esa contradicción, que no es más que la tragedia de no ser amado, surgen una serie de personajes inspirados en la vida de Lima y en algunas de las tramas más conocidas de las comedias de Shakespeare.

En cuanto al ciclo andaluz, Marat-Sade es uno de los textos emblemáticos del siglo XX. Atalaya hace su propia revisión de esta joya del género justo un año antes de cumplirse medio siglo del montaje de Adolfo Marsillach, que popularizó la obra estableciendo un nuevo paradigma en el teatro español. Mientras, La Zaranda reúne todo el universo creado a lo largo de sus 40 años en Ahora todo es de noche. Sus heridas y cicatrices, su desamparada imaginería, su desgarrada voz y sus personajes desahuciados. Todo moviéndose entre el esperpento, la tragedia, un humor perturbador y un compromiso poético insobornable.