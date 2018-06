El 'rhythm and blues' de The Limboos llegará el 9 de junio a Hangar

El joven grupo de rhythm and blues The Limboos continua la gira de presentación de su segundo LP, Limbootica!, con la que harán parada en Córdoba el próximo 9 de junio en la Sala Hangar. Se trata de un álbum lleno de sonidos exóticos y tintes de serie B para explorar los confines del ritmo a través de influencias latinas que combinan a la perfección con gotas de gospel y swing.

The Limboos nacieron hace cuatro años y desde entonces no han parado de girar por media Europa y sumar adeptos con temas rítmicos y elegantes escritos por ellos mismos. Ahora Son Estrella Galicia trae a esta banda madrileña de adopción hasta Córdoba para llenar el escenario de ritmos frenéticos imposibles de no ser bailados.

En este segundo disco la banda prosigue su viaje al corazón del ritmo, un periplo al centro de la mejor música de raíz, investigando y creciendo en cada recodo del camino. A su fórmula de rhythm and blues con influencias latinas, aquí añaden unas gotas de gospel y swing (No Troubles, I Don't Buy It o la hipnótica Been Whole a lot Time), soul primerizo (Lies), mezclándolo sabiamente con temas de alma tropical, donde destacan sus sucesivos homenajes a la bossa brasileira (Blue Dream), a Cuba (Crazy Rumba), al blue beat de raíz jamaicana (I'm a Fool) o a las calles de New Orleans (Calypso Drunk).