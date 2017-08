Jaime Urrutia huye del discurso lastimero de la vieja gloria inadaptada. Porque cree firmemente en lo que es y se siente a gusto como el icono que para muchos es y, sobre todo, porque vive la música apasionadamente. Por eso no le molesta que después de muchos años de carrera en solitario se le siga colgando el sambenito de líder de la emblemática banda Gabinete Caligari, ni le cansa seguir ofreciendo al público aquellos viejos éxitos que marcaron su carrera. "Se puede mirar hacia adelante sin renunciar a tu legado", defiende al otro lado del teléfono. Hoy ofrecerá en Hinojosa del Duque, acompañado por su banda, Los Corsarios, un compendio de sus grandes éxitos, en un concierto que arrancará a las 00:30, con entrada libre, en la zona joven del Recinto Ferial.

-Después de tantos años, ¿resisten estos temas el paso del tiempo?

-Sin duda. Las canciones buenas sobreviven. Es evidente que no es una música que esté de moda, pero mucha gente las considera la banda sonora de su vida y eso es muy bonito. Gabinete Caligari tuvo un repertorio muy amplio, no tuvimos solo un éxito, hicimos muchas canciones que se siguen apreciando y gustan incluso a generaciones más jóvenes. Lo que sí me molesta un poco es el revival de los 80. Los buenos temas están ahí siempre, pero la carrera continúa. Hay que seguir.

-¿Teme caer en la nostalgia o lo siente más bien como un acto de reivindicación de un estilo?

-Ahí estamos... La nostalgia no podemos evitarla. He participado en conciertos con compañeros de la Movida y está claro que es un ejercicio nostálgico. No rechazo estar ahí, pero tampoco quiero que me encasillen en eso. Al final, el reto está en luchar para no convertirte en una vieja gloria.

-¿Cómo ha cambiado el panorama desde sus inicios?

-La industria ha cambiado muchísimo. Internet modificó la forma de vender la música. Con Gabinete salíamos en todas partes, fuimos número uno en las radiofórmulas, te hacían críticas en los grandes periódicos y estabas en boca de todo el mundo. Ahora parece que el rock en general no interesa... Aun así, la música sigue existiendo. Creo que nuestra labor es seguir luchando por mantener nuestro sitio. Se puede mirar hacia adelante sin tener necesariamente que pasar de Camino Soria, por ejemplo. Sí, son canciones que se hicieron hace 30 años, pero envejecen perfectamente.

-¿Entonces no le molesta la coletilla de el de Gabinete Caligari?

-Para nada, me molesta más que digan Jaime Urrutia, el de los 80. Gabinete Caligari fue un buen grupo. Hicimos buenas canciones y grandes discos y estoy orgulloso de haber sido su cantante y compositor. Pero llegó un momento que, para mí, había tocado techo y preferí seguir en solitario.

-¿Qué le da la carretera ?

-Es parte de nuestra vida. Nosotros empezamos en la Universidad y creímos que esto iba a ser una broma que iba durar un año. Jamás pensamos en convertirnos en profesionales. Pero resultó un boom y fuimos aprendiendo el oficio en el negocio. Ahora no puedo vivir sin coger la furgoneta e ir a cualquier sitio a tocar.

-Decía Chico Buarque que con los años componer resulta más insípido. ¿Comparte esta visión?

-Componer es cuestión de talento. Modestia aparte, creo que tengo un don principal en la vida que es el de crear buenas canciones. Pero sí, a veces dudas y te preguntas si el grifo se ha secado. Cuando te haces mayor lo vives todo de una forma menos apasionada. No quiere decir que no te pueda salir alguna buena canción, pero antes me salían todo el rato y ahora me cuesta más.

-En su día, sus colegas dijeron que La culpa fue del cha cha chá era una horterada. ¿Tenían razón?

-Defiendo que una canción tiene que tener un punto pegadizo, un estribillo que enganche. Por eso no me arrepiento de La culpa fue del cha cha chá. Y sí, la música era deliberadamente comercial, pero bueno, fue la canción que más nos dio a conocer. Mis compañeros dijeron que era una horterada y lo entiendo. Tampoco es mi canción favorita, pero la cantaré igual.

-¿Cuánto cuesta, musicalmente hablando, seguir siendo fiel a un estilo?

-Hombre, sé que no voy a llenar estadios, pero tampoco me interesa ya eso. Esto es un mundo de subidas y bajadas... Hasta que me apetezca retirarme y dejar un buen recuerdo.

-Hasta que eso ocurra, ¿qué habrá en el nuevo disco?

-Bueno, la marca de la casa seguro, porque lo canalla no te lo puedes quitar de encima. Llevo mucho tiempo trabajando en él. Quise sacar el disco el año pasado, pero no me convencía. Ahora no tengo prisas ni presiones, así que lo haré cuando esté seguro. Sí puedo adelantar que será más rockero.