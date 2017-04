La resurrección de Diana

La ficha 'GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: GEORGE PÉREZ - LA MUJER MARAVILLA' George Pérez y otros.ECC. 368 páginas. 32,50 euros.

Se ha hecho esperar, pero no demasiado. La colección Grandes autores de Wonder Woman comienza al fin la recuperación de la etapa más influyente de la trayectoria moderna del personaje; me refiero, cómo no, al relanzamiento tejido por George Pérez a partir de 1987, justo después de las Crisis en Tierras Infinitas. Pérez amplió el elenco de secundarios de la serie, profundizó en las relaciones de la princesa Diana con el panteón de dioses griegos y dio el do de pecho en el apartado gráfico (que más tarde dejaría en manos de otros artistas). Conocido hasta entonces por su faceta de dibujante, Pérez se implicó también en los argumentos, como ya había hecho con Marv Wolfman en los Jóvenes Titanes, dejando los diálogos de los 16 primeros números en manos de Greg Potter (los dos primeros) y Len Wein (el resto), y asumiendo al completo los mandos literarios desde el número 17.

Como recuerda el propio Pérez en su introducción: "Parece que fue ayer cuando me senté en el despacho de Janice Race, la que entonces era editora de Wonder Woman, y le comenté que quizás tuviera algo que podría contribuir a redefinir a la Princesa Amazona, cuya existencia se había suprimido por completo en las últimas páginas de Crisis en Tierras Infinitas. Parece que ha pasado tan solo una noche desde que Janice me acogiese con los brazos abiertos por encargarme de algo que muy pocos artistas de renombre estaban dispuestos a hacer. Al fin y al cabo, la serie Wonder Woman tuvo una historia un tanto accidentada desde que el escritor William Moulton Marston (bajo el seudónimo de Charles Moulton) y el ilustrador H. G. Peter presentaran el personaje en 1940, y se había convertido en una serie que pocos se prestaban a dibujar". Pérez logró poner a Wonder Woman en primera línea, y el personaje no ha perdido visibilidad desde entonces, encadenando numerosas etapas sobresalientes.

Este volumen titulado La Mujer Maravilla reúne los primeros 14 números del Wonder Woman de Pérez. Y la fiesta no ha hecho más que comenzar.