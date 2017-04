"Hay que reivindicar la emoción en la literatura, sin ella no es nada"

Pieza a pieza, como un edificio que una vez terminado ha de ser sólido, tener unidad y coherencia, María Tena fue construyendo durante tres años El novio chino (Fundación José Manuel Lara). Le costó meterse en la piel de unos personajes tan alejados de su propia experiencia, pero consiguió dotarlos de esa verdad que habla por sí misma y que le ha hecho ganadora del Premio Málaga de Novela.

-¿Los premios literarios aportan seguridad como creador?

-Nadie me hacía ni caso, pero Anagrama me publicó la primera novela y desde ahí me sentí escritora. Luego he seguido publicando, quedé finalista del premio Primavera, he tenido varios espaldarazos. A la vez soy funcionaria del Ministerio de Cultura, trabajo en temas literarios, tengo talleres, hago muchas cosas. Nunca he pensado de verdad que lo mío era bueno. Tengo esa inseguridad de la gente que ha leído muchísimo y se plantea que sentido tiene su escritura. El Premio Málaga me ha confirmado que sí, que soy escritora. Esto te da seguridad, aunque los escritores siempre tenemos dudas sobre lo que hacemos.

-¿Qué le hace empezar a escribir una novela?

-A veces es un recuerdo, un objeto, algo que te aporta un brillo especial.

-¿Y cuál fue ese detonante, esa chispa para crear El novio chino?

-En la Expo de Shanghái fui comisaria todo un año. Trabajábamos sin parar, nos levantábamos a las 6:00, no había fin de semana, teníamos 25.000 visitantes todos los días en el pabellón de España, fue un exitazo. Fue muy divertido, pasaron cosas preciosas. Pero en mitad de aquello curiosamente lo que se me quedó fue un encuentro que viví. Había una persona de Sevilla y una noche se fue a un bar y conoció a un chino pobrísimo que había huido de un pueblo a 600 kilómetros de Shanghái, obsesionado con la Expo, que hablaba un chino que en la ciudad casi no le entendían y que llevaba siempre auriculares con series para aprender inglés.

-¿Parte, entonces, de una historia real?

-Sí. El español llevaba bastante tiempo solo, se encontró con este chico y hubo un flechazo entre ellos. La vida real los llevó por un camino y la novela por otro, pero lo que me impresionó fue que de dos personas tan distintas, de culturas, lenguaje, casi sin hablar al principio entre ellos... se produjera esa relación tan natural, tan bonita, tan íntima. Con estos mimbres construí una ficción. La parte real es mínima en la novela, solamente es el encuentro, que dos personas tan distintas se conozcan en China.

-¿Y cómo articula la trama?

-La primera parte es, sobre todo, la historia del español, cómo se va adaptando a China, las dificultades que tiene con este joven chino, los malentendidos que hacen que John se enfade continuamente con Bruno. Además, tienen todo tipo de problemas porque en China la homosexualidad no está permitida. La segunda parte está centrada en el chino, cómo cambia y va progresando en su país y cómo se convierte en otra persona. Me meto en su piel.

-¿Fue ardua la labor de documentación para retratar la parte china?

-Me costó muchísimo, he trabajado bastante en ese tema. Meterse en la cabeza de un chino que además es gay no es fácil. Estuve un año allí, con todos los que trabajé y negocié fueron chinos y sí que les llegué a conocer, pero me ha costado. Son personas mucho menos directos en los temas íntimos y familiares, tienen mucho respeto por su ámbito personal, son muy reservados. Sin embargo, entre la intuición y lo que veía lo fui trabajando. También he leído a novelistas chinos.

-¿El contraste entre ambos países y culturas es tan grande?

-Sí, sí, totalmente. Allí por la calle hay multitudes, es impresionante la gente que hay. Me emocionaba mucho el esfuerzo que hacen, lo trabajadores que son, lo leales y concienzudos. Es muy admirable. No presumen nada, trabajan sin descanso, son humildes, pacientes y de eso tiene mucho el personaje de John. También, por otra parte, tienen un cierto orgullo, saben lo potente de su cultura y aunque sean pobres les enorgullecen sus raíces milenarias.

-¿Siempre tuvo claro que quería retratar una relación homosexual?

-Muchos editores me propusieron que cambiase a una pareja heterosexual, pero yo tenía claro que debían de ser homosexuales. Allí el tema, medio permitido medio no, se combina con el hijo único, con lo cual, cualquiera que no tiene un hijo acaba con el apellido de la familia, y me parecía que era potente todo aquello. Amigos muy cercanos me han enseñado mucho sobre el tema de la homosexualidad, sobre los prejuicios que les han hecho sufrir muchísimo durante años y cómo ahora, por suerte, tenemos otra sociedad en la que las ideas no te hacen sufrir. Tenía claro que no podía ser una pareja heterosexual. Hay novelas que ha tocan las parejas mixtas, europeo que conoce a chica china joven, chino que conoce a europea, pero esto no y me apetecía intentar entenderles bien no siendo yo gay. Sin querer reivindicar nada, pienso que ahora vivimos en un país que una escritora no gay puede escribir una novela gay, se publica y le dan un premio. Me parece espléndido.

-Eso en España, supongo que en China será diferente...

-En China este tema no es legal aunque se permite. La familia hace mucha presión, todos los padres quieren tener un hijo, a ser posible varón. Es algo muy distinto. Pero todo ese ambiente de verdades ocultas me daba mucho juego, son muy literarias.

-¿Qué etiqueta se le puede poner a El novio chino?

-Realmente es una historia de amor con muchísimos malentendidos y conflictos en un ambiente exótico. También es la historia de un viaje personal e interior para el protagonista, un intento de estar con alguien, un intento muy difícil de sostener y que lo cambia definitivamente.

-¿Considera que hay una narrativa femenina?

-Tradicionalmente la mujer ha escrito sobre temas domésticos y ha sabido mucho más expresarse en el terreno de lo íntimo, pero creo que no hay una literatura propiamente femenina. Ha habido unas tradiciones en ellas, pero porque otros terrenos estaban restringidos a la mujer. También es verdad que hay una literatura femenina desconocida que habla con mucha más libertad de la intimidad de lo que han tenido los hombres, que en muchos casos les ha costado hablar del cuerpo, de los sentimientos.

-¿Hay que reivindicar la literatura con sentimiento?

-Durante mucho tiempo pensé que era muy cursi, por eso no escribía, pero me he dado cuenta de que no hay que tener miedo a los sentimientos al escribir. Hay que reivindicar la emoción en la literatura, sin ella no es nada. Puede ser odio, rencor, lo que sea, pero no se puede tener miedo a las emociones. Eso sí, intentando evitar ser cursi y el exceso. No pensar que por huir de las emociones vas a ser muy moderno, el sentimiento y la emoción es fundamental en la literatura. También es verdad que creo que hay que expresarlos de una manera contenida, que es mucho más moderno que lo barroco.

-Habla de una renovación de la novela en España que le entusiasma.

-Sí. Hay muchos escritores buenos, hay autores potentísimos y otros jóvenes que están entrando fuerte. Creo que hemos estado muy aplastados por nuestro pasado, acallados por la censura. Ahora hay una eclosión.