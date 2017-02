Del punki a los 'emojis': la pintura como fuente de inspiración

El trasvase de la pintura a otras artes y la influencia que ésta tiene en ellas fue el tema principal sobre el que giró la ponencia que María Cañas (Sevilla, 1972) ofreció ayer en el Centro de Arte Rafael Botí en el marco del ciclo de encuentros que acompaña a la exposición Maneras de contemplar un mirlo. Bajo el título de Coge el pincel y graba, coge la cámara y pinta, María Cañas realizó una "reflexión, una activación y agitación sobre los no límites y fronteras entre la pintura, el cine o la vídeo guerrilla". La artista se centró en "la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, y fruto de esta sociedad 3.0, Gran Hermano o como queramos llamarla, toda esta remezcla, trasvase y mutaciones que se hace de la pintura a través de otras manifestaciones audiovisuales". En este sentido, recordó a directores como Víctor Érice con El sol del membrillo, John Maybury con El amor es el demonio. Estudio para un retrato de Francis Bacon, u "otras artistas como Carla Gannis que está haciendo El jardín de las delicias de El Bosco con emojis, omúsicos que hacen animaciones con ese mismo cuadro de un modo roquero o punki". En resumen, Cañas explicó que esta "riqueza" refleja "la fuerza, la persistencia y el vigor de la pintura en nuestro espíritu colectivo".

En su intervención también hizo referencia a conceptos de la autoría, el ego del artista o la risastencia; es decir, el humor como forma de resistencia popular, "todas estas otras narrativas que nos alegran la vida y que están ahora por internet pero tienen la base en esta pintura eterna". Así, puso como ejemplo el cartel de las Fiestas y Ferias de Mayo de 2015 de Córdoba o el de las Fiestas de Primavera 2017 de Sevilla, que "han tuneado o vintageado". El objetivo es ver "cómo a raíz de la pintura el arte sigue evolucionando y creciendo".

El interés de Cañas ahora se centra en el objeto popular y "el pozo sin fondo de internet"

Cañas señaló que la importancia de la pintura es tal que "antes, cuando no había televisión, la gente iba a las iglesias a ver los retablos y los cuadros; ese es el valor mágico, persistente y esa fuerza espiritual que sigue teniendo". De hecho, la artista confesó que es "pintora frustrada" ya que entró en Bellas Artes y quería especializarse en Pintura pero "tenía tal torrente de imágenes" que finalmente tuvo que evolucionar al audiovisual y la vídeo guerrilla porque "verdaderamente no encontraba mi estilo en la pintura". De hecho, sus vídeos son bastante pictóricos, como mostró ayer en su intervención en el ciclo Más allá de lo visible: contigüidad de la pintura, con referencias como Godard, David Lynch, Érice, Visconti, Buñuel o Pasolini.

"La pintura es inagotable, al igual que la magia que tiene; el coger un lienzo en blanco y crear un universo", apuntó Cañas, para la que el acto de pintar es "pura eternidad".

La artista ahora está "mucho más interesada en el objeto popular y el pozo sin fondo de internet", muy en la línea de la artista visual cordobesa Beatriz Sánchez. Así, recordó el Ecce Homo de Borja para cuestionar "qué estamos haciendo nosotros para que nuestro arte contemporáneo -yo no, yo me regalo por internet en el Youtube, aunque también puedo estar en una colección de arte- se convierta en una cosa elitista a la que van tres gatos y siempre los mismos, por qué no llega al pueblo, como pasa con la publicidad o la música, y no tiene ese feedback, que es algo por lo que yo lucho, y por despertar el pensamiento crítico, que la gente agite y sospeche de las imágenes para que no la engañen con esta dictadura mediática del miedo y desviar nuestra atención", aseveró Cañas.

En la exposición Maneras de contemplar un mirlo, -que estará abierta hasta el 12 de marzo-, la artista sevillana expone La cosa nuestra, una obra propiedad del Centro Rafael Botí en la que hace otras lecturas del mundo de la tauromaquia.