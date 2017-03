El programa 'Beautiful Movers' promueve el arte contemporáneo

Beautiful Movers 2017. Identidades permeables en la escena es un programa de creación escénica contemporánea comisariado por Vértebro y realizado gracias al apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba que tendrá lugar del 23 de marzo al 1 de abril en diferentes espacios de la ciudad, con una amplia programación de actos. La delegada de Cultura de la institución provincial, Marisa Ruz, destacó que con esta actividad Vértebro "propone un programa integral, de creación de artes escénicas contemporáneas, donde van a convivir la exhibición, el encuentro, el diálogo y la reflexión en torno al concepto de género e identidad sexual".

La diputada indicó que esta iniciativa "pretende fomentar el aprendizaje, el espíritu crítico y el encuentro con colectivos sociales de Córdoba, para propiciar espacios de reflexión en torno a las disciplinas que se proponen".

Por su parte, Leopoldo Izquierdo, director del Palacio de Viana, mostró su apoyo a esta propuesta, "que tiene un aspecto más transgresor del que estamos acostumbrados, pero que muestra una realidad social y a favor de la igualdad de género".

Durante dos semanas, una comunidad heterogénea de artistas, pensadores, activistas y público en general repensará la idea de que nuestra identidad no es algo inherente y que existe porque sí, sino que se imagina, inventa y representa. El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, el Centro de Arte Rafael Botí, la iglesia de la Magdalena y el Palacio de Viana se convertirán en espacios para el intercambio, la creación, las relaciones sociales o el análisis crítico.

El comisario del proyecto en representación de Vértebro, Juan Diego Calzada, destacó que este "es un programa de artes vivas y se fundamenta en la elección de una serie de propuestas que sobrevuelan la idea de identidad impermeable, acciones que se caracterizan por cuestionar y desdibujar cualquier frontera dentro de todo dinamismo".

"Este proyecto va más allá de la mera exhibición, todas las actividades están interconectadas, se retroalimentan entre sí. Es un programa que no esconde nada, somos transparentes en cuanto a lo que contamos y hablamos", señaló Calzada, quien insistió, asimismo, en que "es un festival único, no existe ninguno otro con estas características y esta temática en toda Andalucía".

La programación se abre el jueves 23 con el documental Yes, we fuck!, de Antonio Centeno y Raúl de la Morena. Los días 24 y 25 se realizarán dos conferencias performáticas preparatorias para dos piezas de puesta en escena, con los títulos Hale, estudio para un organismo artificial, de This Takes Time Collective, y Three ways to master a kiss or a twentyfive minute kiss at your neck (Los besos en Córdoba), a cargo de Aitana Cordero.

El día 30, bajo el epígrafe Activación cordobesa, expertos en tema de género como Octavio Salazar, Elena Jiménez, Verónica Moreno o Saúl Ariza entablarán conversaciones sobre patriarcado y normatividad con el título Ni mujeres ni hombres ni viceversa y habrá una puesta en escena del colectivo Todes Transformando Córdoba. El 31, y con el nombre de Movedores con carta blanca, un grupo de 22 artistas, creadores y pensadores tendrán la oportunidad de exponer sus procesos de creación, relacionados con la temática del festival, en una especie de master class. Para finalizar, el 1 de abril habrá una exhibición de Celeste González, con el nombre de Wakefield poople, visones y revisiones.