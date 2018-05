Las poetas silenciadas por la crítica

Mucho se ha luchado y se sigue luchando por equiparar el papel de la mujer y del hombre. Aunque el mundo literario puede considerarse un microcosmos más progresista que el resto, nada más lejos de la realidad. Y si en el mundo de las letras españolas sucede este ninguneo, con las poetas hispanoamericanas el agravio es aún mayor. Ni de Gabriela Mistral, primer Premio Nobel de la Literatura Hispanoamericana, ni de Elizabeth Schön, Premio Nacional de Literatura en Venezuela, se han editado aún unas obras completas. La crítica en torno a Alfonsina Storni, Julia de Burgos y Alejandra Pizarnik no ha estado tan centrada en sus obras como en la circunstancia biográfica de la muerte trágica. Dulce María Loynaz, primera poeta en obtener el Premio Cervantes, ha sido desvinculada de los movimientos literarios de su época y valorada como una figura aislada de la literatura cubana.

Pues bien, justo cuando las reivindicaciones de la presencia de la mujer en el cine, en la literatura y en otros muchos ámbitos viven su momento más álgido, ha visto la luz el monográfico Todas íbamos a ser reinas. Poetas hispanoamericanas del siglo XX, que pone el acento en estas cuestiones. Se trata del último número deÍnsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas, una de las publicaciones más prestigiosas de la Filología Hispánica.

La profesora del departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada (UGR) Milena Rodríguez Gutiérrez ha coordinado esta publicación, que se inscribe en el marco de un proyecto de investigación mucho más amplio que lleva funcionando desde 2014.

El nombre de este equipo de trabajo, en el que la profesora Rodríguez es investigadora principal, es Las poetas hispanoamericanas: identidades, feminismos, poéticas (siglos XIX-XXI) y está financiado por la Agencia Estatal de Investigación y Feder. Rodríguez precisa que si bien todas las poetas estudiadas en el número formarían parte del canon de la poesía hispanoamericana, su reconocimiento "ha atravesado etapas más o menos oscuras".

La profesora se pregunta si se conoce a estas poetas en España y, en caso afirmativo, en qué lugar se sitúa su reconocimiento. El monográfico pretende así rendir homenaje a las escritoras, frente a una marginalidad que les afecta especialmente: primero, por ser poetas; segundo, por ser mujeres, y tercero por ser hispanoamericanas.

La coordinadora del número firma además el artículo El texto/la tela: El libro de las clientas y la poética de Reina María Rodríguez. Algunos estudios incluidos en el número de Ínsula, que firman destacados especialistas internacionales, son Locas mujeres: aproximaciones a la poesía de Gabriela Mistral y sus contextos, de Naín Nómez, profesor de la Universidad de Chile; Tradiciones y cambios en la crítica literaria sobre Alfonsina Storni, de Alicia Salomone, de la Universidad de Chile; Dulce María Loynaz: la viajera en el poema, de Luisa Campuzano, investigadora de la Casa de las Américas y la Universidad de La Habana; Julia de Burgos: Dura esfinge de la angustia, de Tania Pleitez, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona; o La poesía es un destino. Alejandra Pizarnik en Sur, de Vicente Cervera, profesor de la Universidad de Murcia.

El volumen, que ilustra su portada con un cuadro inédito de Alejandra Pizarnik, cuenta también con la aportación de expertas como María A. Salgado, de la University of North Carolina at Chapel Hill; Márgara Russotto, de la University of Massachusetts; Carmen Ruiz Barrionuevo, profesora de la Universidad de Salamanca; Modesta Suárez, de la Université de Toulouse-Jean Jaurès; y María Lucía Puppo, de la Universidad Católica Argentina, muchas de ellas integrantes del equipo de este proyecto de investigación.

Escriben sobre las poetas antes señaladas y también sobre figuras como Rosario Castellanos, Fina García Marruz, Blanca Varela, Amanda Berenguer y Marosa di Giorgio.

El Proyecto de Investigación de la Universidad de Granada es el único en ámbito nacional dedicado al estudio de estas autoras de América Latina. Analiza aspectos como la construcción de identidades, el compromiso feminista o la elaboración de las poéticas. Precisamente, Rodríguez adelanta que el siguiente trabajo será "la elaboración de una antología de textos que hablan sobre cómo esas mujeres construyeron su poesía".

Otro de los resultados de esa investigación, que se prolongará hasta 2019, es el reciente volumen Casa en que nunca he sido extraña. Las poetas hispanoamericanas: identidades, feminismos, poéticas, publicado por la editorial Peter Lang.