La poesía de Eduardo García se hace música en 'Dudú'

La poesía de Eduardo García tiene su propia música, un ritmo muy particular que fue evolucionando con el paso de los años. Ahora, sin embargo, se viste de música en todo su sentido y lo hace de la mano de los artistas cordobeses Javi Nervio y Luis Medina. La puesta de largo de este proyecto es hoy a partir de las 20:30 en el Teatro Góngora, en un concierto que se presenta bajo el nombre afectuoso de Dudú. Tal era el apelativo con el que llamaban a Eduardo -fallecido en 2016 en Córdoba a los 50 años- durante su niñez en Brasil, pues allí nació y vivió sus primeros años en el seno de una familia de emigrantes españoles.

Javi Nervio y Luis Medina han adaptado una serie de poemas de Eduardo, dos de los cuales los escribió los 90 el propio poeta con el objetivo de que fuesen canciones. Esos temas aparecen en el librodisco Dudú, una preciosa edición que se ha publicado sin ánimo de lucro y que se puede adquirir en librerías como La República de las Letras, Luque o Títere. Detrás del disco está el empeño de la compañera de Eduardo, Rafaela Valenzuela, que es hoy la presidenta de la Asociación Casa en el Árbol, dedicada a difundir el legado del artista. También la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.

Pero Dudú no había sonado nunca hasta ahora en directo. Sí algunos de sus temas en el homenaje que Cosmopoética tributó a Eduardo García al poco tiempo de su muerte, pero no de esta manera, no así. Porque lo que hoy darán a conocer Luis Medina y Javi Nervio es algo mucho más amplio. Una fusión de dos estilos creativos muy distintos pero que al final quedarán unidos bajo la palabra compartida de Eduardo, que fue amigo personal de los dos músicos y fuente de inspiración. En esta velada tan especial sonarán los nueve temas que componen el librodisco, pero también se anuncian sorpresas.