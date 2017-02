"Antes podías permitirte el lujo de vivir de los discos"

El sonido de Triángulo de Amor Bizarro es algo que ya tiene sabor a clásico pese a llevar solo diez años en el panorama musical. Estos gallegos incombustibles traen bajo el brazo su nuevo disco, Salve discordia, con el que llegan el próximo jueves a la Sala Hangar. A quien le guste la música sabrá apreciar el gusto, la originalidad y la personalidad de esta banda que disco tras disco navega por diferentes mares musicales. Responde Rodrigo Caamaño, uno de sus integrantes.

-Con su primer disco, Triángulo de Amor Bizarro en 2007, cosecharon las mejores críticas y el álbum llegó a estar entre los primeros puestos de discos españoles. ¿Cuál es la receta para diez años más tarde seguir siendo uno de los grupos indie de referencia?

-Al final es cuestión de trabajo, mucho esfuerzo. Si algo te gusta lo haces hasta las últimas consecuencias y a nosotros lo que más nos gusta es tocar. Es mucho trabajo duro y muchos viajes pero al final compensa. Realmente en nuestro caso no tenemos más fórmula que esa: tocar mucho, ensayar mucho y hacer las mejores canciones posibles.

-Ahora grupos como el suyo llenan festivales y salas. ¿Qué ha cambiado para ustedes en estos años dentro del panorama indie?

-Es difícil decirlo, porque cuando nosotros empezamos aún no existía ni Facebook y ahora ha cambiado todo. Veo que los cambios son muy brutales y aún ahora sigue cambiando. Por ejemplo, se ve un repunte del vinilo, cuando la gente lo daba por muerto y algunos han encontrado una forma de negocio. Lo que sí es cierto es que hay demanda por la música y que ahora es mucho más fácil grabar un disco con cierta promo. Se ha democratizado todo. Pero lo que está claro es que a la gente le sigue gustando la música y si cae la demanda de compra de discos, está subiendo la de los directos. También ahora las bandas tenemos que buscarnos más la vida y basarnos más en tocar. Antes podías permitirte el lujo de vivir solo de los discos, cosa que ahora es impensable. Ahora no paramos de estar en la carretera y de ofrecer conciertos, y eso también se refleja en la cantidad de festivales y de conciertos.

-¿Cómo definirían su manera de entender la música?

-Nosotros hacemos rock and roll a nuestra manera e intentamos que sea de la forma más personal posible. Realmente nunca hemos pensado mucho en el futuro y así planteamos nuestra forma de vida. No fue algo buscado, nos gustaba la música, formamos un grupo y aquí seguimos. Para nosotros era impensable hace diez años cuando sacamos el primer disco que siguiéramos aquí.

-¿Qué tiene de especial este nuevo álbum?

-Es quizás el disco que mejor resume todo lo que hemos hecho estos años. Salve discordia es la combinación de muchas cosas, de hecho siento que con él hemos llegado al final de un camino y a la vez nos abre otro camino para el futuro. Es el disco que, para alguien que no nos conozca, entra más fácilmente, porque resume todo lo que hay en los otros discos y a la vez aporta cosas nuevas.

-¿Qué acogida está teniendo?

-Muy buena, estamos muy contentos, desde que salió el disco en enero del pasado año no paramos de tocar y lo haremos también este año. Pienso que eso es un trabajo de todos estos años porque mucha parte del público ya nos conoce y es más fácil ahondar en el discurso. Ya pasas la etapa de las presentaciones y haces cosas que igual antes no podías hacer.

-¿Qué creen que le gusta más al público de su música?

-No lo sé muy bien. En los conciertos creo que el público disfruta de la tralla y el ritmo, pero igual en el disco le gustan más las canciones más melódicas. Eso es interesante de un grupo, que puedas coger varias facetas.

-¿Cuáles son sus grupos de referencia?

-Un montón, son muchos años escuchando música. Cuando iniciamos la banda, giraba un poco en torno por ejemplo a grupos españoles como Los Planetas o Lagartija Nick, pero lógicamente con el tiempo vas asimilando muchas influencias. Con este disco por ejemplo escuchamos mucho hip hop de los 80, sobre todo para los ritmos, o reggae... Al final vas refrescando el discurso aunque a lo mejor lo que quieres decir sea lo mismo. Sí que es muy importante para nosotros escuchar músicas nuevas para que a la hora de tocar y componer no sientas que lo tienes todo mirado.

-El indie se está reinventando: Raphael canta canciones de Izal o Iván Ferreiro y los grupos empiezan a fichar por grandes compañías discográficas.

-Muchas veces se utiliza la etiqueta indie para abarcar lo que a lo mejor en España no es música ligera. Hay tantos estilos que pueden entrar ahí que deja de tener sentido. Igual sí lo tiene al hablar de una generación determinada de bandas pero no a lo mejor de los estilos, ahora hay millones. Forma parte de la normalidad que no haya nada cerrado y que la música interactúe, como en el caso del nuevo trabajo discográfico de Raphael.

-¿Cren que eso hará que pierda su esencia original y se confunda todo?

-Creo que el indie y el rock and roll son estilos que hace tiempo que perdieron su esencia original. Si me preguntas si creo que nosotros hacemos música indie, te diría que no, porque creo que hacemos otra cosa, pero a la vez sí nos influencia ese tipo de música, tipo los Smiths por ejemplo. Realmente es un género muy diferente a lo que ahora se llama indie. Al final son etiquetas y sirven para que la gente se aclare un poco.