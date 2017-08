La parodia como cebo

La ficha 'El otro guardaespaldas l' Acción, EEUU, 2017, 111 min. Dirección:Patrick Hughes. Música: Atli Örvarsson. Intérpretes: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman, Elodie Yung, Joaquim de Almeida, Kirsty Mitchell, Joséphine de La Baume. Cines: Guadalquivir, Tablero, Artesiete Lucena.

Fue Sylvester Stallone quien llamó a Hollywood al realizador australiano Patrick Hughes, reconocido autor de anuncios con solo un largometraje y un corto como currículo, para que dirigiera Los mercenarios 3. Tras codearse con tanta apolillada -Stallone, Schwarzenegger- o madurita -Statham, Snipes, Gibson, Banderas- testosterona, Hughes ha debido aficionarse al músculo y ahora prosigue por la senda de la comedia de acción dirigiendo a Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds en una producción global (China, Bulgaria, Holanda y EEUU) que hace como que parodia El guardaespaldas (el título y el horroroso cartel tienen un aire a lo Leslie Nielsen que la película apenas ratifica) con Ryan Reynolds como Kevin Costner y Samuel L. Jackson como Whitney Houston. Hasta los colores de cada cual se respetan. Pero no se estusiasmen. No estamos ante una película de John Waters. Reyolds sí es un experto guardaespaldas pero Jackson no canta -es un killer convertido en testigo protegido- y no se enamoran.

No se juega fuerte la carta paródica en una versión gay ; ni tan siquiera se roza la irresistible gracia gansa que tienen las películas de Zucker, Abrahams y Zucker con Leslie Nielsen. Además de mala, miente. El otro guardaespaldas es una pésima y tosca comedia de acción que utiliza como cebo aquella mala película que tanto éxito tuvo en los 90 para crear un artefacto de gracias sin gracia y estúpida violencia que además se permite hacer guiños comprometidos sobre cuestiones serias. Jackson y Reynolds, no actúan. Los secundarios de lujo Gary Oldman, Salma Hayek y el decadente y medio olvidado Joaquim de Almeida, tampoco. Normal, porque Hughes no debió pedírselo sabiendo que quienes pagarían una entrada para ver esta cosa no lo harían para ver interpretaciones.