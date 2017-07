De la pantalla al teatro

Ella es una joven de la alta sociedad, inocente, generosa y aún bajo la protección de su padre. Él, un chico que sobrevive de la mejor manera que puede, bailando para los ricos en un hotel. Dos mundos opuestos chocan cuando un amor mal visto vence las limitaciones impuestas y propias. Toda una generación consideró, y todavía lo hace, a Dirty Dancing como una película icónica. No era solo una historia romántica con mucho ritmo. También hablaba de temas espinosos para los años 80 como el racismo o el aborto. En 2004, en Australia, la magia de la pantalla se trasladó a las tablas del teatro en formato musical. Después de triunfar en buena parte del mundo, la productora LetsGo Company -responsable de éxitos como The Hole- quiso hacer suyo el espectáculo, convocar a un reparto nacional e iniciar la etapa española. En diciembre de 2016 se estrenó en Madrid y en el Teatro Nuevo Alcalá tuvo que colgar el "no hay billetes" en multitud de ocasiones. Ahora está en una gira nacional que llegará a Córdoba del 4 al 8 de octubre.

El Gran Teatro será el escenario que acoja las siete funciones programadas, cuyas entradas ya están a la venta con precios que oscilan entre los 18 y los 60 euros. Eva Conde y Fanny Corral interpretan a Baby, mientras que Johnny es encarnado por Christian Sánchez, Oriol Anglada y José Domínguez. La versión teatral, que intenta ser absolutamente fiel a los fotogramas de la cinta, está dirigida por Federico Bellone y pone sobre el escenario a 25 actores y músicos. Detrás, un potente equipo técnico formado por casi medio centenar de profesionales obra la magia para transportar a los espectadores a aquel tiempo evocador, a aquel caluroso verano que supuso el despertar sexual de Baby y el final de la fachada de tipo duro de Johnny.

"Intentamos trasladar los puntos fundamentales de la película con una escenografía particular y en un montaje en el que no se baja el telón", explica la responsable de Relaciones Externas de la productora LetsGo, Cristina de Póo, que apunta que "el vestuario respeta la ambientación de los años 60 de la película". Para el actor Christian Sánchez supone "un placer representar a personajes como estos en una adaptación tan fiel, la gente viene a ver lo que ya conoció en el cine". El artista considera que "estos personajes marcaron un hito en su época, rompieron tabúes y hablaron de temas controvertidos como el aborto y el sexo, la familia que no acepta la relación, hay temas que no han pasado de moda y con los que aún los espectadores se sienten identificados".

Llevar a la escena al carismático personaje que interpretó Patrick Swayze también supone para el actor "un reto" importante. "Cuando supimos que estábamos dentro del musical, ni Amanda ni yo volvimos a ver la película porque quisimos generar personajes a partir de nuestra verdad, protagonistas que no son clichés, con sus miedos y sus inseguridades", agrega Sánchez. Para Amanda Digón, el espectáculo "tiene mucha magia", y asegura que la primera avalancha de público en Madrid estuvo protagonizada por "los fans de la película". Por tanto, también supone una gran responsabilidad y mucho trabajo "conseguir que cada escena cuente, por muy pequeña que sea, y que se pueda transmitir lo mismo que se hizo en la gran pantalla".

Las canciones se cantan en inglés y algunas suenan como banda sonora dentro de la trama. El exterior y el interior del hotel, la habitación de Johnny, el bar de los empleados... "No falta nada, ninguna escena", confirman los responsables de la producción, que ha atraído tanto a grupos de adolescentes que nacieron mucho después del estreno del largometraje como a personas que se emocionaron y bailaron con las canciones que marcaron una época.

"Tuvimos un 100% de ocupación diaria en Madrid durante muchos días", señala la responsable de Relaciones Externas de la productora. Y ya hay plazas aseguradas hasta 2018. El espectáculo llegará a Córdoba tras su paso por ciudades como Barcelona, Logroño, Vigo, Burgos y Jerez de la Frontera, y posteriormente irá a Albacete, Murcia, Zaragoza, Sevilla y, de nuevo, Barcelona.

El musical ha sido adaptado por Eleanor Bergstein, la misma guionista de la película rodada por Emile Ardolino en 1986 y estrenada un año después. Una cinta que, protagonizada por Swayze y Jennifer Grey, reinventó el género del baile con un nuevo estilo y una historia que consiguió atrapar al espectador, siendo galardonada con diversos premios entre los que destaca el Oscar a la mejor canción original.