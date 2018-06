Las obras del Gran Teatro se entregarán a finales de junio

El teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento, David Luque, aseguró ayer que las obras de adaptación del Gran Teatro para el acceso a minusválidos "en principio van en los plazos previstos y el rasante de la calle prácticamente ha finalizado". Asimismo, detalló que "hay partes que no son tan visibles, pero que ya están finalizadas", de manera que "si no surge ninguna novedad, a finales del mes de junio se podrán entregar las obras, porque no ha habido ningún inconveniente, ni ningún parón", valoró.

El Gran Teatro cerró sus puertas el 30 de diciembre por unas obras de accesibilidad cuyo plazo de ejecución previsto era de cuatro meses. Sin embargo, aprovechando esta coyuntura, el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) realizará labores de mantenimiento que harán que el cierre se alargue previsiblemente hasta el próximo otoño.

El Ayuntamiento se ha visto obligado a realizar estas obras de mejora de accesibilidad y protección contra incendios en el coliseo ( designado Bien Histórico-Artístico en 1982) a raíz de una denuncia y la intervención de la Fiscalía.

Los trabajos se han centrado en eliminar los escalones de las puertas de emergencia de la calle José Zorrilla y levantar todo el pavimento de la calle Menéndez Pelayo (puerta principal) para eliminar los peldaños de acceso al teatro, lo que ha obligado a cambiar la rasante de la vía y subir el nivel de la misma en algunos tramos. Por otra parte, los cuatro escalones que había en el hall se han convertido en una rampa y también se ha bajado la rasante del patio de butacas, entre otras obras.