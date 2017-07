La música que viene a Córdoba

Quique González, The Pains of Being Pure at Heart, Marwan y Vanesa Martín serán algunos de los protagonistas del inicio del próximo curso musical en Córdoba. Los tres primeros actuarán en la sala Hangar y la cantante volverá al Teatro de la Axerquía el 14 de marzo. Fyahbwoy y Amatria también estarán presentes en la salas de la ciudad antes de que termine el año, y para comienzos del siguiente está prevista la comparecencia de Sidecars.

A la agenda de septiembre (Melendi en la Plaza de Toros y Ara Malikian, Dani Martín, Antonio Orozco, Hombres G y el Festival I Like!, con Love of Lesbian, Fuel Fandango y otros, en el Teatro de la Axerquía) se suma Quique González, que con la banda Los Detectives presentará el día 2 en Hangar su disco Me mata si me necesitas. Las entradas valen 27 euros más gastos en venta anticipada.

Publicado a comienzos de 2016, Me mata si me necesitas es un álbum, según declaró el artista con motivo de su presentación, que "se recrea menos en la pérdida y tiene más sensación de empuje" que el anterior, Delantera mítica (2013), además de ser, en su opinión, "un disco menos disperso, más concreto", grabado "de manera grupal", con Ricky Falkner como "capitán" y con toda la banda tocando a la vez, lo que provoca que sea "quizás menos meticuloso, pero con más grasa", en busca de la química de los directos.

Las canciones, muchas de ellas firmadas al 50% con César Pop, beben en parte del tiempo de reposo empleado en su composición, en la soledad del campo de la casa que el cantante posee en Cantabria.

Nacido en Madrid en 1973, González publicó en 1998 su primer álbum, Personal, al que han seguido Pájaros mojados, Kamikazes enamorados, Ajuste de cuentas y Daiquiri blues, entre otros.

Hangar vivirá otra noche especial el 16 de octubre con The Pains of Being Pure At Heart, grupo indie pop capitaneado por Kip Berman que hará una gira por España con su nuevo disco, The Echo of Pleasure. En 2009, a los de Brooklyn les bastó un EP y un intenso año de conciertos para convertirse en una formación de referencia en el ámbito underground del pop guitarrero en EEUU y Gran Bretaña. Su elepé homónimo de debut se convirtió en uno de los hitos de la temporada. Las entradas: 14 euros en anticipada, si bien hay una oferta limitada de 12 euros.

Hangar recibirá el 13 de octubre a Marwan, madrileño que ha conseguido convertirse, gracias al boca a boca, en uno de los cantautores más reconocidos del circuito de salas de España y que en septiembre publicará su nuevo disco, Mis paisajes interiores. Y el 1 de diciembre, a Amatria, formación valenciana que nació en 2007 liderada por Joni Antequera y que cabalga entre el pop y electrónica. A lo largo del otoño presentará su cuarto trabajo discográfico.

La sala M100 anuncia para el 7 de octubre a Fyahbwoy y su propuesta de reggae y dancehall. Estará con BL4QKFY4H, su tercer álbum de estudio.

Y en Góngora Gran Café, el 23 de febrero de 2018, Sidecars, en el marco de una extensa gira con sus nuevas canciones. El grupo surgió en 2006 con influencias de Tequila, Burning o Los Ronaldos. Son Juancho (guitarra y voz), Ruly (batería) y Dr. Gerbass (bajo). "No hay nada que nos guste más en el mundo que los garitos, la gente cerca y que te salpique el sudor. Es nuestro espacio de confort, pero ahora estamos probando otro terreno, porque hay sitio para las dos cosas", indicó el primero de ellos el pasado año con motivo de la publicación de Contra las cuerdas, grabado en directo.

Después de un intenso septiembre, el Teatro de la Axerquía recibirá el 14 de octubre a Vanesa Martín, cuya última grabación, publicada el pasado noviembre, es Munay. El 5 de agosto la presentará en Cabra.