El monstruo de la conciencia

Fue Raymond Carr quien afirmó que la destrucción de Guernica, acontecida el 26 de abril de 1937, fue poco más que un "acto vandálico" en comparación con episodios de la Segunda Guerra Mundial como los bombardeos de Dresde e Hiroshima; su importancia histórica, sin embargo, procede de todo lo que Guernica tuvo de experimento y puesta a punto con vistas a la contienda que Europa libraría a partir de 1939, ya con la Legión Cóndor y la Aviación Legionaria Italiana en plena colaboración para la aniquilación, por primera vez en la historia, de toda una ciudad abierta desde el aire (cabe recordar que el ejército fascista italiano ya había participado en los sucesos vinculados con la huida de la carretera de Almería desde Málaga poco antes, en febrero del mismo año; y que si Málaga no quedó arrasada entonces, el objetivo fue el mismo: la población civil, protagonista aquí de uno de los éxodos más crueles del siglo XX). Con Guernica, toda Europa abrazó un despertar de la conciencia: existía la voluntad por parte de determinados ejércitos de que una masacre así tuviera lugar. Pero era una conciencia que anunciaba la llegada de nuevos monstruos, los de una guerra mundial ya cantada. A tenor de esta cualidad reveladora, así como de la categoría simbólica que adquirió en el mismo 1937 con el grito universal de Picasso, Guernica se ha convertido en objeto de estudio para historiadores del más diverso pelaje; pero fue el hispanista británico Paul Preston (Liverpool, 1946) quien arrojó una luz especial al asunto con su libro La muerte de Guernica (2012), ahora vertido al cómic para la editorial Debate por obra y gracia del dibujante y guionista malagueño José Pablo García (1982) tal y como sucedió el año pasado con otra de las obras capitales de Preston, La Guerra Civil Española.

Se trata de uno de los proyectos editoriales más interesantes de cuantos se han dado en España en los últimos años. Y es que, como sucedió con La Guerra Civil Española, José Pablo García (que obtuvo ya gran notoriedad en 2015 con su primer libro, el celebrado Las aventuras de Joselito; y que ha publicado también Vidas ocupadas, relato de su viaje por los territorios ocupados en Palestina) no presenta una lectura rebajada, disminuida ni masticada de La muerte de Guernica. Aunque evidentemente deja buenas señales de su intuición como autor, la traducción a las viñetas de la obra se resuelve de manera especialmente fiel a la hora de abarcar su contenido. El lector encontrará aquí, como en el libro madre de Preston, todo lo referente a las tácticas de la Legión Cóndor y la cocina de la implicación de la Alemania nazi, las obsesiones de Emilio Mola al mando del Ejército del Norte y el impacto que supuso el trabajo de corresponsales internacionales como George Steer. En su versión en cómic, La muerte de Guernica no tiene, por tanto, nada de infantil, y García se explica así al respecto, tal y como hizo en relación a La Guerra Civil Española: "Yo no he hecho un libro para adolescentes. He hecho un libro para adultos al que también, si lo desean, pueden acercarse lectores más jóvenes. El cómic no es una versión reducida ni un resumen del libro de Preston : es el libro de Preston completo, tal cual, con todos los detalles, sólo que narrado de otra forma. Lo que sucede es que en España todavía perdura la idea de que un cómic es necesariamente un trabajo para niños y adolescentes, pero éste no es el caso". Semejante empeño puesto en la divulgación bien vale la alianza de un historiador y un autor de cómics. Que no falte.