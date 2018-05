La lucha por la igualdad

La ficha 'MARCH' John Lewis, Andrew Aydin, Nate Powell.Norma Editorial. 560 páginas. 28 euros.

A finales de la década de 1950, el adolescente John Lewis leyó Martin Luther King and the Montgomery Story, un cómic publicado por la organización pacifista Fellowship of Reconciliation en el que se exponían los principios de la resistencia no violenta en la lucha por los derechos civiles. Este y otros textos influyeron de manera capital en la toma de conciencia de Lewis que, en adelante, sería arrestado y recibiría palizas por rebelarse contra las injusticias en el Sur. Lejos de amedrentarse, ocupó entre 1963 y 1966 el cargo de presidente del Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC), ayudó a organizar la histórica Marcha de Washington de agosto de 1963, donde, con solo veintitrés años, pronunció uno de los discursos principales, y hoy se le considera uno de los "Seis Grandes" dirigentes del movimiento por los derechos civiles. En 1987, fue nombrado representante del quinto distrito congresual de Georgia en la Cámara de Representantes estadounidense, cargo que aún mantiene, y, en 2011, el presidente Barack Obama le impuso la Medalla de la Libertad.

En 1999, escribió (con el periodista Michael D'Orso) Walking with the Wind: A Memoir of the Movement, recuento de una larga vida consagrada a denuncia de las desigualdades raciales y a la persecución de la libertad para todos sus conciudadanos, título al que han seguido diversas biografías y ensayos que explican su filosofía y su aportación política. Con todo, faltaba rendir homenaje a aquel modesto tebeo que, en los días de formación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, sirvió para difundir la necesidad del cambio y los principios de la no violencia entre los más jóvenes. Y con esa intención surge la trilogía March, publicada originalmente por Top Shelf y recopilada en un solo tomo en nuestro idioma por Norma Editorial con el subtítulo Una crónica de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos.

Comparada con novelas gráficas del calibre de Maus, Stuck Rubber Baby o Persépolis, March cuenta con guion del propio Lewis, ayudado por Andrew Aydin, director digital y asesor político del congresista, que fue precisamente quien le convenció para cerrar el círculo y trasladar a viñetas su memoria. El apartado gráfico corre a cargo de Nate Powell, en cuya bibliografía destaca la estupenda Trágame entera, que le granjeó en 2008 el Premio Ignatz al mejor debut y el Premio Eisner a la mejor novela gráfica original en 2009. March ha vuelto a colocarlo en primera línea de interés, y es que esta imprescindible novela gráfica ha sido número 1 en la lista de ventas de The New York Times, figura en la selección de las 10 grandes novelas gráficas para adolescentes de la Asociación de Bibliotecas de EEUU y ha obtenido el Premio National Book Award a la mejor obra de literatura juvenil 2016, el Premio Eisner a la mejor obra basada en hechos reales 2016/2017, la Medalla del Street Literature Book Award 2016, el Premio Coretta Scott King 2017 y el reconocimiento especial del Robert F. Kennedy Book Award 2014.