La lucha contra Medusa

La ficha 'WONDER WOMAN: DE PIEDRA' Greg Ruck y otros.ECC. 320 páginas. 30,50 euros.

El volumen titulado De piedra, de la colección Grandes autores de Wonder Woman, nos trae uno de los momentos más recordados de la celebrada etapa del guionista Greg Rucka al frente de las aventuras de la princesa amazona. Se trata del enfrentamiento con la gorgona Medusa, cuyas consecuencias marcarán drásticamente la vida de la protagonista. El libro contiene los números 206 a 217 de Wonder Woman y el 219 de The Flash, publicados entre 2004 y 2005, y la nómina de autores incluye al escritor Geoff Johns y a los dibujantes Drew Johnson, Rags Morales, Sean Phillips, James Raiz y Justiniano, más el siempre espectacular J. G. Jones, que aquí firma un puñado de portadas memorables. En pocas palabras, un tebeo de esos que ahora se dicen trascendentales que demuestra por qué Rucka está considerado entre los mejores guionistas de la historia de Wonder Woman.