"Antes de que llegara la fiebre por la literatura zombi, esto era un páramo"

Tras el éxito de su novela Y pese a todo..., llevada a la gran pantalla con el título de Extinction y protagonizada por Matthew Fox (Perdidos) y Clara Lago (Ocho apellidos vascos), el escritor Juan de Dios Garduño vuelve al género de terror con Cenizas, la continuación de su exitoso libro. Nacido en Sevilla en 1980, Garduño vivió su adolescencia en la aldea de Ojuelos Altos, en Fuente Obejuna. Es uno de los novelistas de terror más apreciados de España y cuenta también con obras como El arte sombrío o El hijo del Mississippi, esta última dentro del género de aventuras.

-¿Por qué ha tardado tanto en animarse a escribir la segunda parte de Y pese a todo...?

-En mi mente nunca entró hacer una continuación de Y pese a todo..., y eso que estaba el tema de la película. Pero tenía una espinita de que había dejado otra novela con un hilo del que tirar, El arte sombrío, y se me ocurrió una idea para continuar tanto ésta como Y pese a todo... Así contentaba también a los lectores. Por eso me decidí a escribir otro libro con personajes de las otras dos novelas.

-Después del gran éxito que obtuvo, ¿cómo se ha planteado este libro?

-Y pese a todo... era una novela con un terror muy psicológico, muy pausada, de crear ambiente, y no quería repetir esquemas con Cenizas. Es una novela con un terror muy visceral, muy gore, real, y con un ritmo impresionante, como de una película de acción. Su esquema no tiene nada que ver con el de la anterior.

-¿Qué expectativas tiene?

-Tenía mucho miedo porque habían pasado siete años desde que se publicó Y pese a todo... El resultado está siendo bueno porque estamos a punto de agotar la segunda edición, ya se ha mandado a imprenta la tercera, los lectores están respondiendo, les está gustando mucho la historia y estamos contentos. A ver si podemos agotar unas cuantas ediciones más.

-¿Qué elementos novedosos ha introducido?

-Es una obra muy coral, un terror más físico. En esta novela hablo más de la paternidad, es un tema que quedó patente en Y pese a todo... Pero aquí me centro en el proteccionismo al que estamos sometiendo a nuestros hijos. Entonces, también hay algo de crítica social.

-¿Qué personajes recupera en Cenizas?

-A varios de El arte sombrío, como un niño que se perdió y nunca se supo más de él y al villano, y de Y pese a todo... a ese padre y a su hija, Peter y Ketty. Aunque sea una continuación, Cenizas se puede leer de manera independiente, no hace falta haber leído las dos anteriores para comprenderla.

-En realidad sería como una tercera parte.

-Alguien llegó a comentar que lo mismo que Marvel ha creado un universo con sus cómics y películas con distintos superhéroes, yo aquí, en ese mundo helado después de una Tercera Guerra Mundial, con un invierno nuclear perpetuo, junto a personajes que son de mi universo, de mis novelas, hago algo similar.

-También ha tocado el género de aventuras con El hijo del Mississippi.

-Como hay muy pocos escritores en España que puedan vivir de la literatura, y yo soy uno de ellos, siempre dije que escribiría lo que me viniera en gana, de la temática que quisiera. Entonces, me apeteció hacer un paréntesis dentro de mi carrera como escritor de género de terror. Pero nunca pensé que este paréntesis me fuera a ocupar dos años. Fueron dos años dedicados a documentarme y escribir una novela que nada tenía que ver con lo que estaba escribiendo antes. Requería ser mucho más cuidadoso a la hora de escribir. Me esforcé en ser lo más fidedigno a la época posible, al siglo XIX con los barcos de vapor. Después de esos dos años tenía muchísimas ganas de volver al género de terror porque al fin y al cabo es el que más me gusta y en el que mejor me desenvuelvo.

-¿Tiene alguna propuesta para llevar al cine Cenizas?

-Por ahora no. La he enviado a la productora que hizo Y pese a todo..., se la están leyendo y les está gustando, aunque eso no quiere decir nada porque sería una novela muy cara de adaptar ya que tiene muchos personajes, escenarios y otro tipo de criaturas. Sí que estoy en otro proyectos de cine pero no adaptando novelas mías.

-¿Cuáles son esos proyectos?

-Los que más posibilidad tienen de ver la luz son Bering, un largometraje de terror ambientado en el mar de Bering y basado mucho en la pesca del cangrejo real en zonas totalmente heladas; y Behind, con Ángel Gómez.

-¿Cada vez le tira más el cine?

-Lo que es cierto es que con el cine llegas a muchas más personas y al fin y al cabo también estás contando una historia. También está mucho mejor pagado que la literatura. No es que ahora vaya a dejar de escribir novelas, de hecho tengo una empezada, pero sí que mirando de cara a la economía sale más rentable dedicarse al guion.

-¿De qué género es la obra que tiene empezada?

-En ella vuelvo al terror psicológico. Está ambientada en el Pirineo catalán y trata sobre el tema de brujería y el demonio. Está basada en un hecho real.

-¿En qué momento cree que se encuentra el género de terror?

-En general está bien. Cada día salen nuevas series de terror en la tele, en el cine hay algunas películas que funcionan muy bien... Sin embargo, en la literatura siempre fue un género denostado y más si eres autor español porque antes de que llegara una fiebre que hubo por la literatura zombi, esto era un páramo. Publicaban dos o tres autores en editoriales pequeñas o medianas y a los autores españoles no se nos tenía en cuenta. Hoy en día publicamos en editoriales grandes, sin embargo es un género que no tiene un nicho muy potente. Ahí andamos, luchando para que se nos conozca mejor y tengamos más oportunidades.