"Los jóvenes siempre deben tener presente cuál es la raíz del flamenco"

El cantaor José Mercé (Jerez de la Frontera, 1955) será una de las estrellas que llenarán de arte la Noche Blanca del Flamenco el próximo sábado 16. El artista jerezano repite en la plaza de la Corredera -y será su tercera vez- en un "evento que es una maravilla y que me encanta". Estará acompañado en el escenario por Antonio Higuero a la guitarra, Manuel Pantoja Carpio Chicharito y Mercedes García a las palmas y Fernando Javier a la percusión, que harán "un espectáculo muy flamenco" que está previsto que comience a las 02:30. Antes, a la 01:30, sobre las tablas se subirá el Alí Kattab Trío.

Mercé es una de las principales figuras del flamenco actual; es un buen conocedor del cante más ortodoxo y a la vez ha tendido la mano a estilos como el blues o la música sinfónica e incluso se ha atrevido con clásicos de la música popular como hace en su último disco, Doy la cara, donde se adentra en el pop, el tango, la guaracha o el bolero.

-Participa por tercera vez en esta cita e incluso repite escenario. ¿Qué recuerdos tiene de sus anteriores actuaciones?

-Maravillosos, recuerdo llegar a esa plaza del Potro y a las otras plazas, estar hasta los topes y pasarlo divinamente. Es una maravilla ver esa Córdoba cristiana y mora; es impresionante. Córdoba es para conocerla y afortunadamente la conozco bien porque he estado mucho tiempo por ahí. Me encanta su gente, la ciudad...

-¿Cómo será su concierto?

-Voy a hacer un concierto íntimo de flamenco y espero que el público disfrute mucho. Voy a hacer un concierto de flamenco por soleá, por seguiriya, por bulería, por tangos, por alegrías... pero si luego piden más cosas, pues ahí estoy yo. Creo que el público es el que manda.

-Siempre ha dicho que Córdoba es un lugar especial por lo que supuso para usted el Concurso Nacional y además ha grabado aquí algunos de los discos más importantes de su carrera.

-Tengo la gran fortuna de que cada vez que voy a Córdoba me siento en mi casa. Aunque soy de Jerez, me siento un cordobés más porque la gente me quiere y es una cosa recíproca. Me siento muy bien allí. Tuve la gran suerte de grabar con el maestro Vicente Amigo ese disco que hicimos, Del amanecer (1998), en el estudio de Queco. He convivido mucho allí y he llevado un grupo cordobés muy bueno, Los Cherokee. Me unen muchas cosas a la ciudad; he pasado muy buenos momentos ahí. Aparte creo que Córdoba es muy pura y de verdad.

-Hace un par de años publicó su último disco, Doy la cara, donde se sale un poco del flamenco para abordar clásicos de la música popular. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

-Ha sido maravilloso realizar este proyecto con grandes compañeros del mundo del pop. Hemos hecho una gira grandiosa por toda España y estoy muy contento con el resultado.

-¿Necesitaba un respiro del flamenco?

-No necesitaba salir del flamenco. Creo que aunque haga otras cosas, en mi garganta siempre va a sonar flamenco. Lo que pasa es que soy feliz con la música y todo lo que pueda hacer y me sienta bien, lo hago.

-¿Ha sido este disco una forma de acercarse a nuevos públicos?

-Creo que a partir de hacer Del amanecer y Lío, José Mercé empezó a tener un público más joven que quizás nunca había escuchado flamenco y que afortunadamente se metió en su canasto. Me siento orgulloso de haber metido en el flamenco a gente joven que nunca lo había escuchado.

-¿En qué momento de su carrera se encuentra?

-En uno muy feliz, con muchas ganas de hacer cosas y disfruto mucho en el escenario. El minuto antes de salir no se lo deseo a nadie pero una vez que estoy fuera y veo a mi gente, la verdad es que disfruto muchísimo.

-¿Cómo va el proyecto de la antología del flamenco que quería grabar?

-Eso está ahí, lo estoy haciendo y saldrá en el momento en el que piense que tiene que salir.

-Lleva más de 50 años en el flamenco. ¿Cómo cree que está en la actualidad?

-Hay gente joven que lo está haciendo bien y con muchas ganas y no se deben olvidar de que el flamenco es eterno; siempre les digo que deben tener presente cuál es su base, su raíz. El flamenco no tiene modas, es eterno: unas veces estaremos más arriba y otras más abajo pero siempre estamos ahí.

-¿Qué piensa de las nuevas figuras que están surgiendo, por ejemplo Niño de Elche, que también participará en la Noche Blanca?

-Si te digo la verdad, no tengo mucha documentación sobre él y no sé en realidad qué hace, no le he prestado mucha atención por lo que no podría hablar de ello.

-¿En qué más proyectos está ahora metido?

-Tomatito y yo estamos terminando una grabación y el nuevo disco está previsto que salga para septiembre u octubre. Después haremos una gira a nivel mundial. En este trabajo vuelvo a lo tradicional, a lo clásico, porque ya es hora de que hagamos algo así.