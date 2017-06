El cine israelí protagoniza el programa de julio en la Filmoteca

El ciclo Cine de Israel protagoniza la programación de julio en la sede cordobesa de la Filmoteca de Andalucía, que se extenderá hasta el día 21 y que contempla también la continuación del apartado dedicado a la Escuela de Berlín.

Entre las cintas israelíes programadas figura La vida según Agfa de Assi Dayan (1992), protagonizada por Gila Almagor y Akram Tillawi. Barbie es un bar de Tel Aviv, propiedad de Daliah. Su nombre alude con ironía a un establecimiento homónimo, un manicomio. Allí se reúnen personajes variopintos, de los que el espectador va conociendo sus historias. También podrá verse Al final del mundo, gira a la izquierda de Avi Nesher (2004), con Neta Garty y Liraz Charhi. Año 1969. Un grupo de familias de la India que emigró a Israel buscando una vida mejor llega a un pequeño pueblo en el desierto, habitado en su mayoría por inmigrantes marroquíes. Los problemas comienzan cuando los hindúes comprenden que su nuevo hogar dista mucho del mítico Occidente.

Más reciente (2011) es El diluvio de Guy Nattiv, con Yoav Rotman y Michael Moshonov. Todo es complicado en la vida de Yoni, un joven de 13 años inteligente pero poco desarrollado físicamente. Sus compañeros lo intimidan y sus padres apenas se dirigen la palabra. Y El final del verano de Noa Aharoni (2011), con Adi Biti y Orian Daymond. Verano de 1978, un mes antes de los acuerdos de paz de Camp David. La situación política no afecta en absoluto a Michal, que en cambio está preocupado por su hija de siete años. Aún no lee ni escribe, y en la escuela quieren que repita un curso. Pero su padre no está dispuesto. De repente, todo cambia. El abuelo de la niña aparece de golpe después de 20 años sin tener noticias.

El ciclo sobre la Escuela de Berlín contempla, entre otras, Art Girls de Robert Bramkamp (2013), con Inga Busch y Peter Lohmeyer. Tres mujeres artistas de Berlín colaboran en una exposición patrocinada por una empresa de biotecnología y terminan siendo las primeras personas en experimentar los fascinantes síntomas de un salto evolutivo.

Entre los estrenos figura En el sótano de Ulrich Seidl (Austria, 2014), documental que trata de describir la relación que los austriacos mantienen con sus sótanos. Y la también alemana Las queridas hermanas de Dominik Graf (2014), con Hannah Herzsprung y Henriette Confurius. Verano de 1788 en una pequeña ciudad rural de Alemania. La hermosa Caroline von Beulwitz está infelizmente casada, deseando amar y vivir plenamente. Charlotte von Lengefeld, su tímida hermana, sueña con encontrar un marido. En sus vidas entra el poeta Friedrich Schiller.